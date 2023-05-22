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В Краснодаре суд отменил приговор по делу об убийстве из-за ссоры в чате - РИА Новости, 22.05.2023
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14:03 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/prigovor-1873414359.html
В Краснодаре суд отменил приговор по делу об убийстве из-за ссоры в чате
В Краснодаре суд отменил приговор по делу об убийстве из-за ссоры в чате - РИА Новости, 22.05.2023
В Краснодаре суд отменил приговор по делу об убийстве из-за ссоры в чате
Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил апелляционное определение Арсену Мелконяну, признанного виновным в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:03
2023-05-22T14:03
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
краснодар
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил апелляционное определение Арсену Мелконяну, признанного виновным в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате, а также его сестре и ее мужу, дело направлено на новое рассмотрение, говорится в решении суда. "Судебная коллегия определила: апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года в отношении Мелконяна А.В., Смбатяна А.А. и Мелконян А.В. отменить; уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение в Волгоградский областной суд, иным составом суда", - говорится в определении суда, вынесенного 4 мая. О решении суда стало известно только в понедельник. Отмечается, что определение суда может быть обжаловано в Верховном суде РФ. В марте прошлого года суд в Волгограде приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы, его сестру - к 5,5 годам за подстрекательство, а ее мужа - к 7 годам колонии за "покушение на причинение тяжкого вреда здоровью". Как выяснило следствие, в 2020 года произошла ссоры в родительском чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил Анну Мелконян, а та попросила своего брата Арсена "разобраться" с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался, а Мелконян был задержан. Позже источник в силовых ведомствах сообщил РИА Новости, что в мае 2023 года против Мелконяна возбуждено нового уголовное дело по статьям о дезорганизации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества", угрозе убийством "обычному" человеку и в адрес судьи. По данным СК, в минувшем году подозреваемый во время нахождения в СИЗО грозился убить сотрудника исправительного учреждения, а также пытался "применить к нему насилие". Помимо этого, отмечает ведомство, мужчина писал бывшей жене и дочери сообщения с угрозами, а также грозил по телефону расправой и федеральному судье. Имя подозреваемого в сообщении Следственного комитета не сообщалось.
https://ria.ru/20230517/ubiystvo-1872353265.html
https://ria.ru/20230513/arest-1871475161.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, краснодар
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Краснодар
В Краснодаре суд отменил приговор по делу об убийстве из-за ссоры в чате

Кассационный суд Краснодара отменил приговор по делу об убийстве из-за ссоры в чате

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил апелляционное определение Арсену Мелконяну, признанного виновным в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате, а также его сестре и ее мужу, дело направлено на новое рассмотрение, говорится в решении суда.
"Судебная коллегия определила: апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда от 7 сентября 2022 года в отношении Мелконяна А.В., Смбатяна А.А. и Мелконян А.В. отменить; уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение в Волгоградский областной суд, иным составом суда", - говорится в определении суда, вынесенного 4 мая. О решении суда стало известно только в понедельник.
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Отмечается, что определение суда может быть обжаловано в Верховном суде РФ.
В марте прошлого года суд в Волгограде приговорил Мелконяна к 11 годам лишения свободы, его сестру - к 5,5 годам за подстрекательство, а ее мужа - к 7 годам колонии за "покушение на причинение тяжкого вреда здоровью".
Как выяснило следствие, в 2020 года произошла ссоры в родительском чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил Анну Мелконян, а та попросила своего брата Арсена "разобраться" с обидчиком.
На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался, а Мелконян был задержан.
Позже источник в силовых ведомствах сообщил РИА Новости, что в мае 2023 года против Мелконяна возбуждено нового уголовное дело по статьям о дезорганизации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества", угрозе убийством "обычному" человеку и в адрес судьи. По данным СК, в минувшем году подозреваемый во время нахождения в СИЗО грозился убить сотрудника исправительного учреждения, а также пытался "применить к нему насилие". Помимо этого, отмечает ведомство, мужчина писал бывшей жене и дочери сообщения с угрозами, а также грозил по телефону расправой и федеральному судье. Имя подозреваемого в сообщении Следственного комитета не сообщалось.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ВолгоградКраснодар
 
 
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