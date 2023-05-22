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В России за сутки потушили 107 природных пожаров

В России за сутки потушили 107 природных пожаров - РИА Новости, 22.05.2023

В России за сутки потушили 107 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 107 природных пожаров на площади на площади 5 089 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:40

2023-05-22T09:40

2023-05-22T09:40

происшествия

природные пожары в россии

россия

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 107 природных пожаров на площади на площади 5 089 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. К полуночи 22 мая в стране действовали 78 лесных пожаров на площади 6 417 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 33 пожара на площади 3 478 гектаров.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, природные пожары в россии, россия, база охраны лесов "авиалесоохрана"