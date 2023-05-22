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В России за сутки потушили 107 природных пожаров
В России за сутки потушили 107 природных пожаров - РИА Новости, 22.05.2023
В России за сутки потушили 107 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 107 природных пожаров на площади на площади 5 089 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:40
2023-05-22T09:40
2023-05-22T09:40
происшествия
природные пожары в россии
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 107 природных пожаров на площади на площади 5 089 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. К полуночи 22 мая в стране действовали 78 лесных пожаров на площади 6 417 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 33 пожара на площади 3 478 гектаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, россия, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Природные пожары в России, Россия, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России за сутки потушили 107 природных пожаров
Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 107 природных пожаров в России за сутки