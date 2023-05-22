Крылья НАТО над Украиной. Когда Киев получит американские истребители
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Европе решили предоставить киевскому режиму американские истребители F-16. На это требуется согласие США, а там на этот счет пока разные мнения. О том, какие возникли дискуссии и чем они кончатся, — в материале РИА Новости.
Европейская активность
На Белый дом опять давят, сообщило издание Politico. Требуют согласия на поставки Киеву F-16.
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Джо Байден уже неоднократно пересекал обозначенные им же красные линии в военной помощи Украине. Из того немногого, что осталось, — боевая авиация. Слишком велика угроза беспрецедентной эскалации.
Но Британия выразила готовность обучать украинских летчиков на натовской технике. Следом с той же инициативой выступила Бельгия. Киев же выпрашивает F-16 давно. По словам пресс-секретаря министра обороны Алексея Резникова, "самолеты — это единственное, чего еще не хватает в списке пожеланий".
После майской встречи премьер-министров Великобритании и Нидерландов Лондон объявил о создании коалиции для подготовки поставок истребителей. У Нидерландов сейчас почти полсотни F-16.
"Продолжается обсуждение и других типов самолетов", — уточнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Вопрос целесообразности
Те, кто приобрел F-16 или любое другое вооружение у Соединенных Штатов, должны получить разрешение Вашингтона, прежде чем отправлять технику в другую страну. Белый дом как при республиканской, так и при демократической администрации неизменно отклонял подобные запросы, ссылаясь на риск утечки секретных военных технологий.
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Leon RedfernВоеннослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Leon Redfern
Военнослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon
Команда Байдена предлагала отложить вопрос с F-16 до окончания конфликта. Высокопоставленные чиновники Пентагона указывали, что эти истребители на нынешнем этапе Киеву не так уж и нужны. Куда важнее противовоздушная оборона, артиллерия и бронетанковая техника.
"На каждой стадии конфликта мы пытаемся выяснить, что сейчас требуется Украине. Мы консультируемся с украинцами", — объяснял представитель военного ведомства.
Противоречия в США
Однако теперь президент вынужден прислушиваться и к активизировавшимся внешним игрокам, и к конгрессменам, часть которых настаивает на передаче истребителей.
Сопредседатель группы в поддержку Украины в конгрессе Марси Каптур заявила: "Для них это один из приоритетов. Каждый, кто приезжает к нам из Киева, упоминает F-16". К ней присоединились еще с десяток депутатов палаты представителей — и республиканцы, и демократы.
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Но например, сенатор Марк Келли сказал, что передавать Киеву истребители в краткосрочной перспективе не нужно. Российские системы ПВО, пояснил он, — серьезная угроза, так рисковать F-16 не стоит. И добавил, что, хотя обучение двух украинских пилотов в Аризоне прошло хорошо, "неясно, как быстро смогут запустить эту программу и насколько она окажется эффективна прямо сейчас".
Подождать до саммита НАТО
По данным источников телеканала CNN, администрация Байдена под давлением "сигнализировала" союзникам, что разрешит экспортировать F-16 на Украину.
Однако ничего не известно о каких-либо официальных запросах из НАТО, и в Госдепартаменте к оформлению передачи техники третьей стороне не приступили.
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби воздержался от комментариев, отметив, что "будущие возможности и потребности" тщательно рассматривают.
© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Ожидается, что проблему F-16 обсудят на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.
Подводные камни воздушной обороны
Оружейное лобби, традиционно влиятельное в конгрессе, очень заинтересовано в положительном решении вопроса. Для производителя F-16, компании Lockheed Martin Corporation, это открывает заманчивые перспективы. Ведь партнерам по НАТО неизбежно понадобится обновить авиапарки — а это многомиллиардные заказы. Европейцам тоже выгоден такой сценарий — для усиления собственных ВВС.
Для Байдена все сложнее. Он постоянно повторяет, что США не примут непосредственное участие в конфликте на Украине. Если же Белый дом даст поставкам зеленый свет, следующий пункт в киевском "списке пожеланий" — отправка воинского контингента.
Наконец, передача Украине F-16 чревата осложнениями с наиболее несговорчивым американским союзником по НАТО — Турцией. Несколько предназначенных для Анкары и уже оплаченных истребителей по-прежнему стоят в американских ангарах. Если Киев получит F-16 раньше (пусть и из Европы), очередной виток напряженности между американцами и турками неизбежен.
С другой стороны, Байден хочет показать другим партнерам по НАТО "добрую волю" и умаслить конгрессменов-"ястребов". С учетом всего этого, очевидно, что вильнюсский саммит Североатлантического альянса легким для президента США не будет.