https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

Крылья НАТО над Украиной. Когда Киев получит американские истребители

Крылья НАТО над Украиной. Когда Киев получит американские истребители - РИА Новости, 22.05.2023

Крылья НАТО над Украиной. Когда Киев получит американские истребители

В Европе решили предоставить киевскому режиму американские истребители F-16. На это требуется согласие США, а там на этот счет пока разные мнения. О том, какие... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:00

2023-05-22T09:45

украина

сша

киев

джо байден

алексей резников

риши сунак

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Европе решили предоставить киевскому режиму американские истребители F-16. На это требуется согласие США, а там на этот счет пока разные мнения. О том, какие возникли дискуссии и чем они кончатся, — в материале РИА Новости.Европейская активностьНа Белый дом опять давят, сообщило издание Politico. Требуют согласия на поставки Киеву F-16.Джо Байден уже неоднократно пересекал обозначенные им же красные линии в военной помощи Украине. Из того немногого, что осталось, — боевая авиация. Слишком велика угроза беспрецедентной эскалации.Но Британия выразила готовность обучать украинских летчиков на натовской технике. Следом с той же инициативой выступила Бельгия. Киев же выпрашивает F-16 давно. По словам пресс-секретаря министра обороны Алексея Резникова, "самолеты — это единственное, чего еще не хватает в списке пожеланий".После майской встречи премьер-министров Великобритании и Нидерландов Лондон объявил о создании коалиции для подготовки поставок истребителей. У Нидерландов сейчас почти полсотни F-16."Продолжается обсуждение и других типов самолетов", — уточнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Вопрос целесообразностиТе, кто приобрел F-16 или любое другое вооружение у Соединенных Штатов, должны получить разрешение Вашингтона, прежде чем отправлять технику в другую страну. Белый дом как при республиканской, так и при демократической администрации неизменно отклонял подобные запросы, ссылаясь на риск утечки секретных военных технологий.Команда Байдена предлагала отложить вопрос с F-16 до окончания конфликта. Высокопоставленные чиновники Пентагона указывали, что эти истребители на нынешнем этапе Киеву не так уж и нужны. Куда важнее противовоздушная оборона, артиллерия и бронетанковая техника."На каждой стадии конфликта мы пытаемся выяснить, что сейчас требуется Украине. Мы консультируемся с украинцами", — объяснял представитель военного ведомства.Противоречия в СШАОднако теперь президент вынужден прислушиваться и к активизировавшимся внешним игрокам, и к конгрессменам, часть которых настаивает на передаче истребителей.Сопредседатель группы в поддержку Украины в конгрессе Марси Каптур заявила: "Для них это один из приоритетов. Каждый, кто приезжает к нам из Киева, упоминает F-16". К ней присоединились еще с десяток депутатов палаты представителей — и республиканцы, и демократы.Но например, сенатор Марк Келли сказал, что передавать Киеву истребители в краткосрочной перспективе не нужно. Российские системы ПВО, пояснил он, — серьезная угроза, так рисковать F-16 не стоит. И добавил, что, хотя обучение двух украинских пилотов в Аризоне прошло хорошо, "неясно, как быстро смогут запустить эту программу и насколько она окажется эффективна прямо сейчас".Подождать до саммита НАТОПо данным источников телеканала CNN, администрация Байдена под давлением "сигнализировала" союзникам, что разрешит экспортировать F-16 на Украину.Однако ничего не известно о каких-либо официальных запросах из НАТО, и в Госдепартаменте к оформлению передачи техники третьей стороне не приступили.Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби воздержался от комментариев, отметив, что "будущие возможности и потребности" тщательно рассматривают.Ожидается, что проблему F-16 обсудят на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.Подводные камни воздушной обороныОружейное лобби, традиционно влиятельное в конгрессе, очень заинтересовано в положительном решении вопроса. Для производителя F-16, компании Lockheed Martin Corporation, это открывает заманчивые перспективы. Ведь партнерам по НАТО неизбежно понадобится обновить авиапарки — а это многомиллиардные заказы. Европейцам тоже выгоден такой сценарий — для усиления собственных ВВС.Для Байдена все сложнее. Он постоянно повторяет, что США не примут непосредственное участие в конфликте на Украине. Если же Белый дом даст поставкам зеленый свет, следующий пункт в киевском "списке пожеланий" — отправка воинского контингента.Наконец, передача Украине F-16 чревата осложнениями с наиболее несговорчивым американским союзником по НАТО — Турцией. Несколько предназначенных для Анкары и уже оплаченных истребителей по-прежнему стоят в американских ангарах. Если Киев получит F-16 раньше (пусть и из Европы), очередной виток напряженности между американцами и турками неизбежен.С другой стороны, Байден хочет показать другим партнерам по НАТО "добрую волю" и умаслить конгрессменов-"ястребов". С учетом всего этого, очевидно, что вильнюсский саммит Североатлантического альянса легким для президента США не будет.

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