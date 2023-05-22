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Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 22.05.2023 (обновлено: 17:01 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/obstrel-1873447149.html
Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке
Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке
Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:16
2023-05-22T17:01
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 22 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб в Telegram-канале.
токмак
запорожская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Следственные работы в городе Токмак на месте обстрела ВСУ
Следственные работы в городе Токмак на месте обстрела ВСУ
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токмак, запорожская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке

Экстренные службы: ВСУ обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 22 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб в Telegram-канале.
«
"Около 12.30 обстрелу боевиками киевского режима подвергся город Токмак. Прилеты зафиксированы на территории ООО "Токмакский комбикормовый завод". Информация уточняется", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 мая, 15:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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