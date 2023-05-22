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Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке
Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке
Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:16
2023-05-22T16:16
2023-05-22T17:01
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 22 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб в Telegram-канале.
токмак
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Следственные работы в городе Токмак на месте обстрела ВСУ
Следственные работы в городе Токмак на месте обстрела ВСУ
2023-05-22T16:16
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PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, запорожская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли комбикормовый завод в запорожском Токмаке
Экстренные службы: ВСУ обстреляли комбикормовый завод в городе Токмак Запорожской области