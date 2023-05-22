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Кравцов посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции - РИА Новости, 22.05.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
16:10 22.05.2023 (обновлено: 16:18 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/kravtsov-1873445848.html
Кравцов посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции
Кравцов посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции - РИА Новости, 22.05.2023
Кравцов посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в поздравлении школьников с последним звонком посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции, историческое РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:10
2023-05-22T16:18
общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в поздравлении школьников с последним звонком посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции, историческое и культурное наследие страны, стремиться в полной мере реализовать свой потенциал на благо России. Он пожелал выпускникам сделать верный выбор – найти профессию по душе, благодаря которой они раскроют свои таланты, станут востребованными специалистами и будут с радостью трудиться. Глава Минпросвещения напомнил, что в знак высокого признания 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и "с глубоким уважением Россия чествует учителей". "В эти дни для всех выпускников нашей страны звенит последний школьный звонок. Это незабываемая пора в жизни каждого человека. &lt;...&gt; Здесь вы получали новые знания, учились дружить и любить свою Родину – готовились к взрослой жизни. И теперь вы будете самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свою жизнь и будущее своей страны", - заключил министр.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Кравцов посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции

Кравцов посоветовал выпускникам хранить национальные традиции и историческое наследие

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в поздравлении школьников с последним звонком посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции, историческое и культурное наследие страны, стремиться в полной мере реализовать свой потенциал на благо России.
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"Дорогие выпускники! Главное напутствие вам: бережно храните национальные традиции, историческое и культурное наследие нашей страны, стремитесь в полной мере реализовать свой потенциал на благо России", - сказал Кравцов, его слова приводятся в телеграм-канале министерства.
Он пожелал выпускникам сделать верный выбор – найти профессию по душе, благодаря которой они раскроют свои таланты, станут востребованными специалистами и будут с радостью трудиться.
Глава Минпросвещения напомнил, что в знак высокого признания 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и "с глубоким уважением Россия чествует учителей".
"В эти дни для всех выпускников нашей страны звенит последний школьный звонок. Это незабываемая пора в жизни каждого человека. <...> Здесь вы получали новые знания, учились дружить и любить свою Родину – готовились к взрослой жизни. И теперь вы будете самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свою жизнь и будущее своей страны", - заключил министр.
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