https://ria.ru/20230522/kravtsov-1873445848.html

Кравцов посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции

Кравцов посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции - РИА Новости, 22.05.2023

Кравцов посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в поздравлении школьников с последним звонком посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции, историческое РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:10

2023-05-22T16:10

2023-05-22T16:18

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в поздравлении школьников с последним звонком посоветовал выпускникам бережно хранить национальные традиции, историческое и культурное наследие страны, стремиться в полной мере реализовать свой потенциал на благо России. Он пожелал выпускникам сделать верный выбор – найти профессию по душе, благодаря которой они раскроют свои таланты, станут востребованными специалистами и будут с радостью трудиться. Глава Минпросвещения напомнил, что в знак высокого признания 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и "с глубоким уважением Россия чествует учителей". "В эти дни для всех выпускников нашей страны звенит последний школьный звонок. Это незабываемая пора в жизни каждого человека. <...> Здесь вы получали новые знания, учились дружить и любить свою Родину – готовились к взрослой жизни. И теперь вы будете самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свою жизнь и будущее своей страны", - заключил министр.

https://ria.ru/20230502/proforientatsiya-1869219510.html

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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование