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Власти Финляндии заявили о нормальной радиационной обстановке в стране - РИА Новости, 22.05.2023
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12:47 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/finlyandiya-1873390812.html
Власти Финляндии заявили о нормальной радиационной обстановке в стране
Власти Финляндии заявили о нормальной радиационной обстановке в стране - РИА Новости, 22.05.2023
Власти Финляндии заявили о нормальной радиационной обстановке в стране
Радиационная обстановка на территории Финляндии в норме, нет никаких признаков ее изменения, сообщает государственный центр радиационной и ядерной безопасности... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:47
2023-05-22T12:47
в мире
финляндия
европа
николай патрушев
польша
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории Финляндии в норме, нет никаких признаков ее изменения, сообщает государственный центр радиационной и ядерной безопасности STUK. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 19 мая рассказал, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое направилось в сторону Европы, а "в Польше уже зафиксирован рост радиации". Позже власти Польши, Словакии, Сербии и других стран Европы заявили, что ситуация с радиацией в их странах в норме и стабильная. "Никаких радиационных облаков. Радиационная обстановка в Финляндии в норме, и нет никаких признаков изменения радиационной обстановки в других местах. STUK ведет мониторинг 24 часа в сутки семь дней в неделю", - говорится в сообщении организации в Twitter. Уточняется, что помимо страницы в интернете, где данные радиации отражаются по всем датчикам в стране в реальном времени, информация по радиации в понедельник будет транслироваться на странице телетекста главного национального общественного телерадиовещателя.
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в мире, финляндия, европа, николай патрушев, польша
В мире, Финляндия, Европа, Николай Патрушев, Польша
Власти Финляндии заявили о нормальной радиационной обстановке в стране

В Финляндии заявили, что не видят признаков изменения радиационной обстановки

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории Финляндии в норме, нет никаких признаков ее изменения, сообщает государственный центр радиационной и ядерной безопасности STUK.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 19 мая рассказал, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое направилось в сторону Европы, а "в Польше уже зафиксирован рост радиации". Позже власти Польши, Словакии, Сербии и других стран Европы заявили, что ситуация с радиацией в их странах в норме и стабильная.
"Никаких радиационных облаков. Радиационная обстановка в Финляндии в норме, и нет никаких признаков изменения радиационной обстановки в других местах. STUK ведет мониторинг 24 часа в сутки семь дней в неделю", - говорится в сообщении организации в Twitter.
Уточняется, что помимо страницы в интернете, где данные радиации отражаются по всем датчикам в стране в реальном времени, информация по радиации в понедельник будет транслироваться на странице телетекста главного национального общественного телерадиовещателя.
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Патрушев: на Европу надвигается радиация из-за боеприпасов ВСУ с ураном
19 мая, 13:34
 
В миреФинляндияЕвропаНиколай ПатрушевПольша
 
 
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