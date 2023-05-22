https://ria.ru/20230522/finlyandiya-1873390812.html

Власти Финляндии заявили о нормальной радиационной обстановке в стране

Власти Финляндии заявили о нормальной радиационной обстановке в стране - РИА Новости, 22.05.2023

Власти Финляндии заявили о нормальной радиационной обстановке в стране

Радиационная обстановка на территории Финляндии в норме, нет никаких признаков ее изменения, сообщает государственный центр радиационной и ядерной безопасности... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:47

2023-05-22T12:47

2023-05-22T12:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая - РИА Новости. Радиационная обстановка на территории Финляндии в норме, нет никаких признаков ее изменения, сообщает государственный центр радиационной и ядерной безопасности STUK. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 19 мая рассказал, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое направилось в сторону Европы, а "в Польше уже зафиксирован рост радиации". Позже власти Польши, Словакии, Сербии и других стран Европы заявили, что ситуация с радиацией в их странах в норме и стабильная. "Никаких радиационных облаков. Радиационная обстановка в Финляндии в норме, и нет никаких признаков изменения радиационной обстановки в других местах. STUK ведет мониторинг 24 часа в сутки семь дней в неделю", - говорится в сообщении организации в Twitter. Уточняется, что помимо страницы в интернете, где данные радиации отражаются по всем датчикам в стране в реальном времени, информация по радиации в понедельник будет транслироваться на странице телетекста главного национального общественного телерадиовещателя.

https://ria.ru/20230519/oblako-1872908252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, европа, николай патрушев, польша