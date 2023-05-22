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Эксперт рассказал, какие условия нужно создать для развития автотуризма - РИА Новости, 22.05.2023
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Туризм
 
14:05 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/avtoturizm-1873389783.html
Эксперт рассказал, какие условия нужно создать для развития автотуризма
Эксперт рассказал, какие условия нужно создать для развития автотуризма - РИА Новости, 22.05.2023
Эксперт рассказал, какие условия нужно создать для развития автотуризма
Автопутешествия должны быть наделены статусом приоритетного вида самостоятельного туризма и обозначены в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:05
2023-05-22T14:05
туризм
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новости - туризм
россия
дмитрий чернышенко
отдых в россии
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Автопутешествия должны быть наделены статусом приоритетного вида самостоятельного туризма и обозначены в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил РИА Новости президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.Три года назад ассоциация, изучив опыт зарубежных стран, начала рассказывать о пользе автотуризма для экономики страны. "В Европе автомототуризм и караванинг приносит 55 миллиардов евро, в России — копейки. Рад, что наше предложение нашло поддержку. Позиция общественности такова: автомобильный туризм должен быть наделен статусом приоритетного вида самодеятельного туризма и обозначен в нацпроекте", — сказал Лобарев. Для реализации концепции нужно создать в РФ условия для путешествий: маршруты, дорожные условия, готовый транспорт и компетенции. Для этого необходимо внести изменения в закон о дорогах, а также включить автомототуризм в перечень направлений подготовки специалистов в вузах, зафиксировать термины "кемпинг", "автокемпинг" и "кемпстоянка" в законе и обеспечить безбарьерные условия поездок автомобилистов и лиц с ограниченными возможностями. Эксперты ассоциации регулярно проводят экспедиции по наиболее популярным маршрутам, в их числе "Чуйский тракт" на Алтае. По итогам визита специалисты оставили рекомендации местным властям. Сейчас строительные работы в разгаре, говорит эксперт. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. В начале мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости разработать проект федеральной концепции развития автомобильного туризма. По его словам, в России около 60 миллионов автолюбителей, и все они потенциальные автотуристы.
https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html
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туризм, новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, отдых в России
Эксперт рассказал, какие условия нужно создать для развития автотуризма

Эксперт пояснил, что для развития автотуризма нужно улучшить дороги и обозначить маршруты

© iStock.com / Vera_PetruninaДевушки укладывают чемоданы в багажник автомобиля
Девушки укладывают чемоданы в багажник автомобиля - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© iStock.com / Vera_Petrunina
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Автопутешествия должны быть наделены статусом приоритетного вида самостоятельного туризма и обозначены в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил РИА Новости президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.
Три года назад ассоциация, изучив опыт зарубежных стран, начала рассказывать о пользе автотуризма для экономики страны. "В Европе автомототуризм и караванинг приносит 55 миллиардов евро, в России — копейки. Рад, что наше предложение нашло поддержку. Позиция общественности такова: автомобильный туризм должен быть наделен статусом приоритетного вида самодеятельного туризма и обозначен в нацпроекте", — сказал Лобарев.
Для реализации концепции нужно создать в РФ условия для путешествий: маршруты, дорожные условия, готовый транспорт и компетенции. Для этого необходимо внести изменения в закон о дорогах, а также включить автомототуризм в перечень направлений подготовки специалистов в вузах, зафиксировать термины "кемпинг", "автокемпинг" и "кемпстоянка" в законе и обеспечить безбарьерные условия поездок автомобилистов и лиц с ограниченными возможностями.
Эксперты ассоциации регулярно проводят экспедиции по наиболее популярным маршрутам, в их числе "Чуйский тракт" на Алтае. По итогам визита специалисты оставили рекомендации местным властям. Сейчас строительные работы в разгаре, говорит эксперт.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. В начале мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости разработать проект федеральной концепции развития автомобильного туризма. По его словам, в России около 60 миллионов автолюбителей, и все они потенциальные автотуристы.
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