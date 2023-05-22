https://ria.ru/20230522/avtoturizm-1873389783.html

Эксперт рассказал, какие условия нужно создать для развития автотуризма

Эксперт рассказал, какие условия нужно создать для развития автотуризма - РИА Новости, 22.05.2023

Эксперт рассказал, какие условия нужно создать для развития автотуризма

Автопутешествия должны быть наделены статусом приоритетного вида самостоятельного туризма и обозначены в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:05

2023-05-22T14:05

2023-05-22T14:05

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Автопутешествия должны быть наделены статусом приоритетного вида самостоятельного туризма и обозначены в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил РИА Новости президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.Три года назад ассоциация, изучив опыт зарубежных стран, начала рассказывать о пользе автотуризма для экономики страны. "В Европе автомототуризм и караванинг приносит 55 миллиардов евро, в России — копейки. Рад, что наше предложение нашло поддержку. Позиция общественности такова: автомобильный туризм должен быть наделен статусом приоритетного вида самодеятельного туризма и обозначен в нацпроекте", — сказал Лобарев. Для реализации концепции нужно создать в РФ условия для путешествий: маршруты, дорожные условия, готовый транспорт и компетенции. Для этого необходимо внести изменения в закон о дорогах, а также включить автомототуризм в перечень направлений подготовки специалистов в вузах, зафиксировать термины "кемпинг", "автокемпинг" и "кемпстоянка" в законе и обеспечить безбарьерные условия поездок автомобилистов и лиц с ограниченными возможностями. Эксперты ассоциации регулярно проводят экспедиции по наиболее популярным маршрутам, в их числе "Чуйский тракт" на Алтае. По итогам визита специалисты оставили рекомендации местным властям. Сейчас строительные работы в разгаре, говорит эксперт. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. В начале мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости разработать проект федеральной концепции развития автомобильного туризма. По его словам, в России около 60 миллионов автолюбителей, и все они потенциальные автотуристы.

https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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