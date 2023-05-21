https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873012715.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T15:59

2023-05-21T15:59

2023-05-21T15:59

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеКарта спецоперации на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Продолжаются бои за Авдеевку и Марьинку. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершили освобождение Артемовска.Параллельно ликвидированы 103 артиллерийских расчета, 134 района скопления живой силы и техники. Пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО перехватили 15 реактивных снарядов и ракет большой дальности Storm Shadow. Уничтожено девять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 428 самолетов, 234 вертолета, 4245 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9251 танк и других бронемашин, 4871 орудие полевой артиллерии и 10365 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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