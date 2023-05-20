https://ria.ru/20230520/yakutiya-1873075133.html

Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река подтопила два села

Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река подтопила два села - РИА Новости, 20.05.2023

Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река подтопила два села

Режим ЧС введен в Амгинском районе Якутии, где река Амга вышла из берегов и подтопила дома в двух селах, гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:31

2023-05-20T08:31

2023-05-20T08:31

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Амгинском районе Якутии, где река Амга вышла из берегов и подтопила дома в двух селах, гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды, сообщает оперативный штаб республики. "В Амгинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. "Наблюдается повышение уровня воды на участке Буяга-Амга. Проезд отсутствует в села Сэргэ Бес, Сулгачча, Бологур, Оннес. Население заблаговременно информировано. Для информирования населения осуществлен запуск местных систем оповещения", - доложили в оперштабе. Отмечается, что у села Амга уровень воды в реке превысил критическую отметку - 951 сантиметров при критических 925 сантиметрах, ожидается дальнейшее повышение уровней воды. В воде оказались 17 дворовых территорий. Чуть хуже ситуация в селе Чапчылган, где подтоплены 28 дворовых территорий, где проживают 56 человек, из них 15 детей. В пункте временного размещения находятся один взрослый житель и четверо детей. "В селе Мяндиги - до критического уровня 86 сантиметров, Абага – до критического уровня 1 метр", - добавили в оперштабе.

https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html

республика саха (якутия)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика саха (якутия)