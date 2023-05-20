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Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река подтопила два села - РИА Новости, 20.05.2023
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08:31 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/yakutiya-1873075133.html
Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река подтопила два села
Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река подтопила два села - РИА Новости, 20.05.2023
Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река подтопила два села
Режим ЧС введен в Амгинском районе Якутии, где река Амга вышла из берегов и подтопила дома в двух селах, гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:31
2023-05-20T08:31
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Амгинском районе Якутии, где река Амга вышла из берегов и подтопила дома в двух селах, гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды, сообщает оперативный штаб республики. "В Амгинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. "Наблюдается повышение уровня воды на участке Буяга-Амга. Проезд отсутствует в села Сэргэ Бес, Сулгачча, Бологур, Оннес. Население заблаговременно информировано. Для информирования населения осуществлен запуск местных систем оповещения", - доложили в оперштабе. Отмечается, что у села Амга уровень воды в реке превысил критическую отметку - 951 сантиметров при критических 925 сантиметрах, ожидается дальнейшее повышение уровней воды. В воде оказались 17 дворовых территорий. Чуть хуже ситуация в селе Чапчылган, где подтоплены 28 дворовых территорий, где проживают 56 человек, из них 15 детей. В пункте временного размещения находятся один взрослый житель и четверо детей. "В селе Мяндиги - до критического уровня 86 сантиметров, Абага – до критического уровня 1 метр", - добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20230328/pavodok-1861105256.html
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происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река подтопила два села

Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река вышла из берегов и подтопила два села

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэролодка на учениях
Аэролодка на учениях - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэролодка на учениях. Архивное фото
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ЯКУТСК, 20 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Амгинском районе Якутии, где река Амга вышла из берегов и подтопила дома в двух селах, гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды, сообщает оперативный штаб республики.
"В Амгинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. "Наблюдается повышение уровня воды на участке Буяга-Амга. Проезд отсутствует в села Сэргэ Бес, Сулгачча, Бологур, Оннес. Население заблаговременно информировано. Для информирования населения осуществлен запуск местных систем оповещения", - доложили в оперштабе.
Отмечается, что у села Амга уровень воды в реке превысил критическую отметку - 951 сантиметров при критических 925 сантиметрах, ожидается дальнейшее повышение уровней воды. В воде оказались 17 дворовых территорий. Чуть хуже ситуация в селе Чапчылган, где подтоплены 28 дворовых территорий, где проживают 56 человек, из них 15 детей. В пункте временного размещения находятся один взрослый житель и четверо детей.
"В селе Мяндиги - до критического уровня 86 сантиметров, Абага – до критического уровня 1 метр", - добавили в оперштабе.
Паводок - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Регионам ЦФО и Приволжья может угрожать активный паводок
28 марта, 03:29
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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