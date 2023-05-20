https://ria.ru/20230520/upts-1873172800.html

УПЦ обжалует решение суда, позволяющее переименовывать ее структуры

УПЦ обжалует решение суда, позволяющее переименовывать ее структуры - РИА Новости, 20.05.2023

УПЦ обжалует решение суда, позволяющее переименовывать ее структуры

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обжалует отмену решения о запрете переименования ее структур, оснований для изменения названий входящих в нее РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T22:34

2023-05-20T22:34

2023-05-20T22:34

религия

украина

россия

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обжалует отмену решения о запрете переименования ее структур, оснований для изменения названий входящих в нее религиозных организаций нет, сообщили в церкви. Верховная рада Украины в 2018 году приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в наименовании содержать название этого центра. В 2022 году Конституционный суд Украины признал его соответствующим конституции. По решению суда, согласно информации юридического отдела УПЦ, с 2019 года действовал запрет на проведение любых регистрационных действий относительно сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в отношении религиозных организаций УПЦ. На сегодняшний день, сообщает юротдел, суд отменил это решение, но решение не вступило в законную силу, За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230520/khram-1873154800.html

https://ria.ru/20230520/monakh-1873143543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь