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УПЦ обжалует решение суда, позволяющее переименовывать ее структуры - РИА Новости, 20.05.2023
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Религия
 
22:34 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/upts-1873172800.html
УПЦ обжалует решение суда, позволяющее переименовывать ее структуры
УПЦ обжалует решение суда, позволяющее переименовывать ее структуры - РИА Новости, 20.05.2023
УПЦ обжалует решение суда, позволяющее переименовывать ее структуры
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обжалует отмену решения о запрете переименования ее структур, оснований для изменения названий входящих в нее РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:34
2023-05-20T22:34
религия
украина
россия
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обжалует отмену решения о запрете переименования ее структур, оснований для изменения названий входящих в нее религиозных организаций нет, сообщили в церкви. Верховная рада Украины в 2018 году приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в наименовании содержать название этого центра. В 2022 году Конституционный суд Украины признал его соответствующим конституции. По решению суда, согласно информации юридического отдела УПЦ, с 2019 года действовал запрет на проведение любых регистрационных действий относительно сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в отношении религиозных организаций УПЦ. На сегодняшний день, сообщает юротдел, суд отменил это решение, но решение не вступило в законную силу, За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
УПЦ обжалует решение суда, позволяющее переименовывать ее структуры

Каноническая УПЦ обжалует решение суда об отмене запрета переименования ее структур

© Фото : Волинська єпархія УПЦХрам канонической УПЦ в Волынской области
Храм канонической УПЦ в Волынской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : Волинська єпархія УПЦ
Храм канонической УПЦ в Волынской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обжалует отмену решения о запрете переименования ее структур, оснований для изменения названий входящих в нее религиозных организаций нет, сообщили в церкви.
Верховная рада Украины в 2018 году приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в наименовании содержать название этого центра. В 2022 году Конституционный суд Украины признал его соответствующим конституции.
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По решению суда, согласно информации юридического отдела УПЦ, с 2019 года действовал запрет на проведение любых регистрационных действий относительно сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в отношении религиозных организаций УПЦ. На сегодняшний день, сообщает юротдел, суд отменил это решение, но решение не вступило в законную силу,
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"Решение суда не вступило в законную силу, а значит и все запреты на проведение каких-либо регистрационных действий относительно сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в отношении религиозных организаций УПЦ продолжают действовать. Учитывая противоправность судебного решения, в сроки, предусмотренные законодательством, будет подана соответствующая апелляционная жалоба. Кроме этого, обращаем внимание, что, несмотря на это решение суда, на сегодняшний день отсутствуют основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ", – говорится на сайте УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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