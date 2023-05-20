УПЦ обжалует решение суда, позволяющее переименовывать ее структуры
Каноническая УПЦ обжалует решение суда об отмене запрета переименования ее структур
Храм канонической УПЦ в Волынской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обжалует отмену решения о запрете переименования ее структур, оснований для изменения названий входящих в нее религиозных организаций нет, сообщили в церкви.
Верховная рада Украины в 2018 году приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в наименовании содержать название этого центра. В 2022 году Конституционный суд Украины признал его соответствующим конституции.
По решению суда, согласно информации юридического отдела УПЦ, с 2019 года действовал запрет на проведение любых регистрационных действий относительно сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в отношении религиозных организаций УПЦ. На сегодняшний день, сообщает юротдел, суд отменил это решение, но решение не вступило в законную силу,
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"Решение суда не вступило в законную силу, а значит и все запреты на проведение каких-либо регистрационных действий относительно сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в отношении религиозных организаций УПЦ продолжают действовать. Учитывая противоправность судебного решения, в сроки, предусмотренные законодательством, будет подана соответствующая апелляционная жалоба. Кроме этого, обращаем внимание, что, несмотря на это решение суда, на сегодняшний день отсутствуют основания для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ", – говорится на сайте УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".