https://ria.ru/20230520/svpd-1873088926.html

G7 считает СВПД полезным для решения иранской ядерной проблемы

G7 считает СВПД полезным для решения иранской ядерной проблемы - РИА Новости, 20.05.2023

G7 считает СВПД полезным для решения иранской ядерной проблемы

Лидеры стран G7 считают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) полезным для дипломатического решения иранской ядерной проблемы, говорится в коммюнике по... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:02

2023-05-20T11:02

2023-05-20T11:02

в мире

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g7

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 считают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) полезным для дипломатического решения иранской ядерной проблемы, говорится в коммюнике по итогам саммита. "Мы вновь подтверждаем нашу четкую решимость, что Иран никогда не должен создать ядерное оружие. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены неуклонной эскалацией ядерной программы Ирана, которая не имеет убедительного гражданского обоснования и опасно приближает к реальной деятельности, связанной с созданием оружия. Дипломатическое решение остается лучшим способом урегулирования этой проблемы. В этом контексте Совместный всеобъемлющий план действий продолжает оставаться полезным ориентиром", - говорится в документе. Отмечается также, что страны G7 призывают Иран предпринять оперативные и конкретные действия для выполнения своих юридических обязательств и политических обязанностей, включая обязательства по ядерному нераспространению и гарантиям. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе - пауза.

https://ria.ru/20230328/sdelka-1861159195.html

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сша

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), нед прайс, дональд трамп, g7