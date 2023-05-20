G7 считает СВПД полезным для решения иранской ядерной проблемы
Лидеры G7 считают СВПД полезным для дипломатического решения иранской ядерной проблемы
© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране. Архивное фото
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 считают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) полезным для дипломатического решения иранской ядерной проблемы, говорится в коммюнике по итогам саммита.
"Мы вновь подтверждаем нашу четкую решимость, что Иран никогда не должен создать ядерное оружие. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены неуклонной эскалацией ядерной программы Ирана, которая не имеет убедительного гражданского обоснования и опасно приближает к реальной деятельности, связанной с созданием оружия. Дипломатическое решение остается лучшим способом урегулирования этой проблемы. В этом контексте Совместный всеобъемлющий план действий продолжает оставаться полезным ориентиром", - говорится в документе.
Отмечается также, что страны G7 призывают Иран предпринять оперативные и конкретные действия для выполнения своих юридических обязательств и политических обязанностей, включая обязательства по ядерному нераспространению и гарантиям.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе - пауза.