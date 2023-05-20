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Посол Антонов предрек США международное одиночество
Посол Антонов предрек США международное одиночество - РИА Новости, 20.05.2023
Посол Антонов предрек США международное одиночество
Формирующиеся экономики в мире осознают вред, который наносит политика Вашингтона их жизненным интересам, и отвернутся от него, заявил в пятницу посол РФ в США... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T01:15
2023-05-20T01:15
2023-05-20T01:25
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Формирующиеся экономики в мире осознают вред, который наносит политика Вашингтона их жизненным интересам, и отвернутся от него, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя новую волну антироссийских санкций.Посол РФ выразил уверенность, что очередной пакет антироссийских мер, по сути, представляет собой повторение "уже неоднократно пройденного". Как указал дипломат, по-настоящему нового в них ничего не просматривается, кроме прямых противоречий."К примеру, в перечень блокируемых к поставкам в Россию товаров включены отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования. Это обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает", - отметил Антонов.По мнению главы российской дипмиссии, замысел Вашингтона состоит в попытке отпугнуть партнеров от российского рынка и сотрудничества с компаниями РФ."Запутать бизнес, экспертов и общественность. Убедить их, будто мы находимся под неким "колпаком ограничений". Конечно, это далеко не так. Россия не на словах, а на деле доказала способность справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами", - заключил глава российской дипмиссии.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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сша, россия, анатолий антонов, владимир путин, telegram, вашингтон (штат)
США, Россия, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Telegram, Вашингтон (штат)
Посол Антонов предрек США международное одиночество
Посол Антонов: формирующиеся экономики отвернутся от США из-за ущерба от санкций
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости.
Формирующиеся экономики в мире осознают вред, который наносит политика Вашингтона их жизненным интересам, и отвернутся от него, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя
новую волну антироссийских санкций.
«
"Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона", - сказал Антонов, чей комментарий обнародован в аккаунте дипмиссии в Telegram.
Посол РФ выразил уверенность, что очередной пакет антироссийских мер, по сути, представляет собой повторение "уже неоднократно пройденного". Как указал дипломат, по-настоящему нового в них ничего не просматривается, кроме прямых противоречий.
"К примеру, в перечень блокируемых к поставкам в Россию товаров включены отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования. Это обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает", - отметил Антонов.
По мнению главы российской дипмиссии, замысел Вашингтона состоит в попытке отпугнуть партнеров от российского рынка и сотрудничества с компаниями РФ.
"Запутать бизнес, экспертов и общественность. Убедить их, будто мы находимся под неким "колпаком ограничений". Конечно, это далеко не так. Россия не на словах, а на деле доказала способность справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами", - заключил глава российской дипмиссии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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