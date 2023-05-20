https://ria.ru/20230520/semerka-1873081484.html
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира - РИА Новости, 20.05.2023
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира
Страны G7 договорились укреплять многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля, чтобы не допустить утечки критических и новых технологий и... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:42
2023-05-20T09:42
2023-05-20T09:42
в мире
хиросима (префектура)
оон
g7
международное энергетическое агентство
япония
индия
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 договорились укреплять многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля, чтобы не допустить утечки критических и новых технологий и использования их для "подрыва международного мира и безопасности", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности В документе освещена необходимость решения проблем международной безопасности и угроз миру путем предотвращения утечки критически важных и новых технологий, координации усилий G7 по этому вопросу. "Мы подтверждаем нашу общую ответственность и решимость координировать усилия по предотвращению использования передовых технологий, которые мы разрабатываем, для наращивания военного потенциала, угрожающего международному миру и безопасности… Мы будем и далее укреплять многосторонние усилия по сотрудничеству в области экспортного контроля, чтобы гарантировать, что пробелы в нашей экосистеме защиты технологий двойного назначения не будут использованы. У нас есть общий интерес в предотвращении того, чтобы наш капитал, опыт и знания наших компаний подпитывали узкий набор технологических достижений, являющихся, по оценкам, ключевыми для укрепления военного и разведывательного потенциала субъектов, которые могут использовать эти возможности для подрыва международного мира и безопасности", - говорится в заявлении. Отмечается, что страны G7 будут по мере необходимости делиться информацией и опытом, координировать действия и подходы для дальнейшего развития общего понимания рисков и политических инструментом для их устранения, максимальной эффективности и модернизации мер защиты технологий и экономической безопасности для "соответствия сегодняшним вызовам", но принимать решения в сфере экспорта и инвестиций будут "в соответствии с обстоятельствами каждой страны". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873080472.html
https://ria.ru/20230520/semerka-1873078327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), оон, g7, международное энергетическое агентство, япония, индия
В мире, Хиросима (префектура), ООН, G7, Международное энергетическое агентство, Япония, Индия
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для подрыва мира и безопасности
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости.
Страны G7 договорились укреплять многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля, чтобы не допустить утечки критических и новых технологий и использования их для "подрыва международного мира и безопасности", говорится в заявлении лидеров G7
по экономической устойчивости и экономической безопасности
В документе освещена необходимость решения проблем международной безопасности и угроз миру путем предотвращения утечки критически важных и новых технологий, координации усилий G7 по этому вопросу.
G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок
"Мы подтверждаем нашу общую ответственность и решимость координировать усилия по предотвращению использования передовых технологий, которые мы разрабатываем, для наращивания военного потенциала, угрожающего международному миру и безопасности… Мы будем и далее укреплять многосторонние усилия по сотрудничеству в области экспортного контроля, чтобы гарантировать, что пробелы в нашей экосистеме защиты технологий двойного назначения не будут использованы. У нас есть общий интерес в предотвращении того, чтобы наш капитал, опыт и знания наших компаний подпитывали узкий набор технологических достижений, являющихся, по оценкам, ключевыми для укрепления военного и разведывательного потенциала субъектов, которые могут использовать эти возможности для подрыва международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что страны G7 будут по мере необходимости делиться информацией и опытом, координировать действия и подходы для дальнейшего развития общего понимания рисков и политических инструментом для их устранения, максимальной эффективности и модернизации мер защиты технологий и экономической безопасности для "соответствия сегодняшним вызовам", но принимать решения в сфере экспорта и инвестиций будут "в соответствии с обстоятельствами каждой страны".
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии
. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме
и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия
, Австралия
, Бразилия
, Южная Корея
, Вьетнам
и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия
, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука
, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН
, Международного энергетического агентства
, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD
), Всемирного банка
, ВОЗ
и ВТО
.
G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности