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Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира - РИА Новости, 20.05.2023
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09:42 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/semerka-1873081484.html
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира - РИА Новости, 20.05.2023
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира
Страны G7 договорились укреплять многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля, чтобы не допустить утечки критических и новых технологий и... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:42
2023-05-20T09:42
в мире
хиросима (префектура)
оон
g7
международное энергетическое агентство
япония
индия
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 договорились укреплять многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля, чтобы не допустить утечки критических и новых технологий и использования их для "подрыва международного мира и безопасности", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности В документе освещена необходимость решения проблем международной безопасности и угроз миру путем предотвращения утечки критически важных и новых технологий, координации усилий G7 по этому вопросу. "Мы подтверждаем нашу общую ответственность и решимость координировать усилия по предотвращению использования передовых технологий, которые мы разрабатываем, для наращивания военного потенциала, угрожающего международному миру и безопасности… Мы будем и далее укреплять многосторонние усилия по сотрудничеству в области экспортного контроля, чтобы гарантировать, что пробелы в нашей экосистеме защиты технологий двойного назначения не будут использованы. У нас есть общий интерес в предотвращении того, чтобы наш капитал, опыт и знания наших компаний подпитывали узкий набор технологических достижений, являющихся, по оценкам, ключевыми для укрепления военного и разведывательного потенциала субъектов, которые могут использовать эти возможности для подрыва международного мира и безопасности", - говорится в заявлении. Отмечается, что страны G7 будут по мере необходимости делиться информацией и опытом, координировать действия и подходы для дальнейшего развития общего понимания рисков и политических инструментом для их устранения, максимальной эффективности и модернизации мер защиты технологий и экономической безопасности для "соответствия сегодняшним вызовам", но принимать решения в сфере экспорта и инвестиций будут "в соответствии с обстоятельствами каждой страны". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873080472.html
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Дарья Буймова
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в мире, хиросима (префектура), оон, g7, международное энергетическое агентство, япония, индия
В мире, Хиросима (префектура), ООН, G7, Международное энергетическое агентство, Япония, Индия
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира

Страны G7 будут предотвращать использование технологий для подрыва мира и безопасности

© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 договорились укреплять многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля, чтобы не допустить утечки критических и новых технологий и использования их для "подрыва международного мира и безопасности", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности
В документе освещена необходимость решения проблем международной безопасности и угроз миру путем предотвращения утечки критически важных и новых технологий, координации усилий G7 по этому вопросу.
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
G7 будут укреплять устойчивость цепочек поставок
09:32
"Мы подтверждаем нашу общую ответственность и решимость координировать усилия по предотвращению использования передовых технологий, которые мы разрабатываем, для наращивания военного потенциала, угрожающего международному миру и безопасности… Мы будем и далее укреплять многосторонние усилия по сотрудничеству в области экспортного контроля, чтобы гарантировать, что пробелы в нашей экосистеме защиты технологий двойного назначения не будут использованы. У нас есть общий интерес в предотвращении того, чтобы наш капитал, опыт и знания наших компаний подпитывали узкий набор технологических достижений, являющихся, по оценкам, ключевыми для укрепления военного и разведывательного потенциала субъектов, которые могут использовать эти возможности для подрыва международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.
Отмечается, что страны G7 будут по мере необходимости делиться информацией и опытом, координировать действия и подходы для дальнейшего развития общего понимания рисков и политических инструментом для их устранения, максимальной эффективности и модернизации мер защиты технологий и экономической безопасности для "соответствия сегодняшним вызовам", но принимать решения в сфере экспорта и инвестиций будут "в соответствии с обстоятельствами каждой страны".
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Лидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
G7 обсудили работу с другими странами над разрешением проблем бедности
09:09
 
В миреХиросима (префектура)ООНG7Международное энергетическое агентствоЯпонияИндия
 
 
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