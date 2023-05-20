https://ria.ru/20230520/semerka-1873081484.html

Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира

Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира - РИА Новости, 20.05.2023

Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира

Страны G7 договорились укреплять многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля, чтобы не допустить утечки критических и новых технологий и... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:42

2023-05-20T09:42

2023-05-20T09:42

в мире

хиросима (префектура)

оон

g7

международное энергетическое агентство

япония

индия

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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Страны G7 договорились укреплять многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля, чтобы не допустить утечки критических и новых технологий и использования их для "подрыва международного мира и безопасности", говорится в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности В документе освещена необходимость решения проблем международной безопасности и угроз миру путем предотвращения утечки критически важных и новых технологий, координации усилий G7 по этому вопросу. "Мы подтверждаем нашу общую ответственность и решимость координировать усилия по предотвращению использования передовых технологий, которые мы разрабатываем, для наращивания военного потенциала, угрожающего международному миру и безопасности… Мы будем и далее укреплять многосторонние усилия по сотрудничеству в области экспортного контроля, чтобы гарантировать, что пробелы в нашей экосистеме защиты технологий двойного назначения не будут использованы. У нас есть общий интерес в предотвращении того, чтобы наш капитал, опыт и знания наших компаний подпитывали узкий набор технологических достижений, являющихся, по оценкам, ключевыми для укрепления военного и разведывательного потенциала субъектов, которые могут использовать эти возможности для подрыва международного мира и безопасности", - говорится в заявлении. Отмечается, что страны G7 будут по мере необходимости делиться информацией и опытом, координировать действия и подходы для дальнейшего развития общего понимания рисков и политических инструментом для их устранения, максимальной эффективности и модернизации мер защиты технологий и экономической безопасности для "соответствия сегодняшним вызовам", но принимать решения в сфере экспорта и инвестиций будут "в соответствии с обстоятельствами каждой страны". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873080472.html

https://ria.ru/20230520/semerka-1873078327.html

хиросима (префектура)

япония

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), оон, g7, международное энергетическое агентство, япония, индия