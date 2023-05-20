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Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию - РИА Новости, 20.05.2023
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05:50 20.05.2023 (обновлено: 09:07 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/pogoda-1873068281.html
Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию
Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию - РИА Новости, 20.05.2023
Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию
Июльская жара с большой вероятностью вернется в центральную Россию в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:50
2023-05-20T09:07
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Июльская жара с большой вероятностью вернется в центральную Россию в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее температура в центральной России поднималась до климатической нормы июля 18 мая. Синоптик также уточнил, что в конце следующей недели будет солнечно, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься "как радость".
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию

Вильфанд: в Центральную Россию в конце следующей недели вернется июльская жара

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители во время отдыха в жаркую погоду у Сухого фонтана в парке Музеон в Москв
Посетители во время отдыха в жаркую погоду у Сухого фонтана в парке Музеон в Москв - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители во время отдыха в жаркую погоду у Сухого фонтана в парке Музеон в Москв. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Июльская жара с большой вероятностью вернется в центральную Россию в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«

"Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80 процентов, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет десять-пятнадцать градусов, а дневная — 23-28", — сказал он.

Ранее температура в центральной России поднималась до климатической нормы июля 18 мая.
Синоптик также уточнил, что в конце следующей недели будет солнечно, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься "как радость".
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ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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