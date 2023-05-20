https://ria.ru/20230520/pogoda-1873068281.html

Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию

Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию - РИА Новости, 20.05.2023

Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию

Июльская жара с большой вероятностью вернется в центральную Россию в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T05:50

2023-05-20T05:50

2023-05-20T09:07

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815223644_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_3f6e3d72db802ca136f48880225e0a05.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Июльская жара с большой вероятностью вернется в центральную Россию в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее температура в центральной России поднималась до климатической нормы июля 18 мая. Синоптик также уточнил, что в конце следующей недели будет солнечно, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься "как радость".

https://ria.ru/20230520/pogoda-1873064517.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр