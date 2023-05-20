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Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию
Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию - РИА Новости, 20.05.2023
Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию
Июльская жара с большой вероятностью вернется в центральную Россию в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:50
2023-05-20T05:50
2023-05-20T09:07
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Июльская жара с большой вероятностью вернется в центральную Россию в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее температура в центральной России поднималась до климатической нормы июля 18 мая. Синоптик также уточнил, что в конце следующей недели будет солнечно, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься "как радость".
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд пообещал возвращение "июльской жары" в Центральную Россию
Вильфанд: в Центральную Россию в конце следующей недели вернется июльская жара
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Июльская жара с большой вероятностью вернется в центральную Россию в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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"Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80 процентов, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет десять-пятнадцать градусов, а дневная — 23-28", — сказал он.
Ранее температура в центральной России поднималась до климатической нормы июля 18 мая.
Синоптик также уточнил, что в конце следующей недели будет солнечно, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься "как радость".
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