https://ria.ru/20230520/oproverzhenie-1873157457.html

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве на аэродроме

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве на аэродроме - РИА Новости, 20.05.2023

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве на аэродроме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на аэродроме. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:37

2023-05-20T19:37

2023-05-20T19:37

севастополь

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на аэродроме. Ранее в украинских СМИ и пабликах в соцсетях появились сообщения о якобы взрыве на аэродроме под Севастополем.

севастополь

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, россия