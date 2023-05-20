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Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве на аэродроме
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве на аэродроме - РИА Новости, 20.05.2023
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве на аэродроме
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на аэродроме. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:37
2023-05-20T19:37
2023-05-20T19:37
севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на аэродроме. Ранее в украинских СМИ и пабликах в соцсетях появились сообщения о якобы взрыве на аэродроме под Севастополем.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве на аэродроме
Губернатор Севастополя Развожаев опроверг сообщения о якобы взрыве на аэродроме