https://ria.ru/20230520/initsiativa-1873079823.html

Посол Египта рассказал о подготовке мирной инициативы Африки по Украине

Посол Египта рассказал о подготовке мирной инициативы Африки по Украине - РИА Новости, 20.05.2023

Посол Египта рассказал о подготовке мирной инициативы Африки по Украине

Африканская мирная инициатива по Украине находится еще в процессе обсуждения, заявил РИА Новости посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назих... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:26

2023-05-20T09:26

2023-05-20T09:26

африка

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украина

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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Африканская мирная инициатива по Украине находится еще в процессе обсуждения, заявил РИА Новости посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назих Наггари. "Президент ЮАР сделал заявление по этому поводу, но все еще в процессе обсуждений. Это африканская мирная миссия, которая хочет установления мира", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с главой РФ Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230407/migranty-1863720287.html

африка

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

африка, россия, украина, в мире