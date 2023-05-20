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Посол Египта рассказал о подготовке мирной инициативы Африки по Украине - РИА Новости, 20.05.2023
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09:26 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/initsiativa-1873079823.html
Посол Египта рассказал о подготовке мирной инициативы Африки по Украине
Посол Египта рассказал о подготовке мирной инициативы Африки по Украине - РИА Новости, 20.05.2023
Посол Египта рассказал о подготовке мирной инициативы Африки по Украине
Африканская мирная инициатива по Украине находится еще в процессе обсуждения, заявил РИА Новости посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назих... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:26
2023-05-20T09:26
африка
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украина
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Африканская мирная инициатива по Украине находится еще в процессе обсуждения, заявил РИА Новости посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назих Наггари. "Президент ЮАР сделал заявление по этому поводу, но все еще в процессе обсуждений. Это африканская мирная миссия, которая хочет установления мира", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с главой РФ Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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африка, россия, украина, в мире
Африка, Россия, Украина, В мире
Посол Египта рассказал о подготовке мирной инициативы Африки по Украине

Посол Египта в России Наггари: мирная инициатива Африки по Украине еще обсуждается

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Африканская мирная инициатива по Украине находится еще в процессе обсуждения, заявил РИА Новости посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации Назих Наггари.
"Президент ЮАР сделал заявление по этому поводу, но все еще в процессе обсуждений. Это африканская мирная миссия, которая хочет установления мира", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с главой РФ Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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