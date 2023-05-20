ЕС и G7 продолжат "удары" по экономике России, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета заявил Зеленскому, что ЕС и G7 продолжат удары по российской экономике
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита стран Большой семерки в Японии пообещал, что ЕС совместно с G7 продолжат "наносить удары" по экономике России, сообщил журналистам представитель пресс-службы Мишеля.
"ЕС будет работать совместно с партнерами из G7, чтобы нанести удар по каждой отрасли российской экономики", - заявил глава Евросовета. Он подчеркнул, что в ЕС поддерживают "мирную формулу" Зеленского и намерены "полностью координировать дальнейшие шаги со странами Евросоюза".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите семерки сказала, что ЕС выступает против любых равноправных мирных переговоров по Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как отмечали в Кремле, это может стать возможным при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
В РФ также не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.