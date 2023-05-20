Рейтинг@Mail.ru
ЕС и G7 продолжат "удары" по экономике России, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/ekonomika-1873141771.html
ЕС и G7 продолжат "удары" по экономике России, заявил глава Евросовета
ЕС и G7 продолжат "удары" по экономике России, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 20.05.2023
ЕС и G7 продолжат "удары" по экономике России, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита стран Большой семерки в Японии пообещал, что ЕС совместно с G7 продолжат... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:54
2023-05-20T17:54
в мире
россия
москва
украина
шарль мишель
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850888745_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6fb9e10c2f08a2ef2026a37c95032e30.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита стран Большой семерки в Японии пообещал, что ЕС совместно с G7 продолжат "наносить удары" по экономике России, сообщил журналистам представитель пресс-службы Мишеля. "ЕС будет работать совместно с партнерами из G7, чтобы нанести удар по каждой отрасли российской экономики", - заявил глава Евросовета. Он подчеркнул, что в ЕС поддерживают "мирную формулу" Зеленского и намерены "полностью координировать дальнейшие шаги со странами Евросоюза". Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите семерки сказала, что ЕС выступает против любых равноправных мирных переговоров по Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как отмечали в Кремле, это может стать возможным при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. В РФ также не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230520/sanktsii-1873141095.html
https://ria.ru/20230520/zavisimost-1873094464.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850888745_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_7c5c092c4067bc92683044ca1fa8dcf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, шарль мишель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, g7, евросовет
В мире, Россия, Москва, Украина, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, G7, Евросовет
ЕС и G7 продолжат "удары" по экономике России, заявил глава Евросовета

Глава Евросовета заявил Зеленскому, что ЕС и G7 продолжат удары по российской экономике

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита стран Большой семерки в Японии пообещал, что ЕС совместно с G7 продолжат "наносить удары" по экономике России, сообщил журналистам представитель пресс-службы Мишеля.
"ЕС будет работать совместно с партнерами из G7, чтобы нанести удар по каждой отрасли российской экономики", - заявил глава Евросовета. Он подчеркнул, что в ЕС поддерживают "мирную формулу" Зеленского и намерены "полностью координировать дальнейшие шаги со странами Евросоюза".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите семерки сказала, что ЕС выступает против любых равноправных мирных переговоров по Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
ЕС включил в новый пакет мер против России более 90 компаний
Вчера, 17:48
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как отмечали в Кремле, это может стать возможным при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
В РФ также не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Страны "Большой семерки" ускорят отказ от российских энергоносителей
Вчера, 11:57
 
В миреРоссияМоскваУкраинаШарль МишельВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзG7Евросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала