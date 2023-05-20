https://ria.ru/20230520/dron-kamikadze-1873158464.html

Белорусский дрон-камикадзе может заинтересовать Россию, считает эксперт

Белорусский дрон-камикадзе может заинтересовать Россию, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2023

Белорусский дрон-камикадзе может заинтересовать Россию, считает эксперт

Белоруссия создала новый дрон-камикадзе R-50, который может заинтересовать российскую армию, ввиду обширного применения барражирующих боеприпасов в СВО, сообщил РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:53

2023-05-20T19:53

2023-05-20T19:53

безопасность

технологии

белоруссия

россия

минск

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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Белоруссия создала новый дрон-камикадзе R-50, который может заинтересовать российскую армию, ввиду обширного применения барражирующих боеприпасов в СВО, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. Разработка впервые представлена на международной выставке вооружений MILEX-2023 (Минск). "НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси в ходе выставки MILEX–2023 впервые продемонстрировал свой новый беспилотный летательный аппарат R-50, который может выполнять функции барражирующего боеприпаса. Такие дроны определенно стали одним из трендов в развитии беспилотных авиационных систем. Их высокую востребованность в ходе динамичного современного боя ярко продемонстрировала СВО", - сказал Федутинов, который посетил минский оружейный салон. Эксперт отметил, что активное применение дронов-камикадзе на фронте обусловливает необходимость обеспечения их бесперебойных поставок в войска в существенных объемах. "R-50 могут заинтересовать российскую армию и, учитывая важность применения дронов-камикадзе в СВО, эти беспилотники могут быть закуплены РФ и дополнить имеющиеся в арсеналах российских военных барражирующие боеприпасы типа "Куб" и "Ланцет", - подчеркнул собеседник агентства. По данным, представленным на стенде института, лёгкий дрон-камикадзе R-50 построен на основе аппарата самолетного типа с V-образным хвостовым оперением. В качестве силовой установки используется турбореактивный двигатель. Запуск БЛА выполняется при помощи пневматической катапульты. Аппарат может оставаться в воздухе до 25 минут. Крейсерская скорость БЛА достигает 220 километров в час, а дальность действия — 90 километров. Боевая часть дрона - 5 килограммов. Также предполагается возможность использования R-50 в качестве воздушной мишени.

белоруссия

россия

минск

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, белоруссия, россия, минск