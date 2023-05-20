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Белорусский дрон-камикадзе может заинтересовать Россию, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2023
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19:53 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/dron-kamikadze-1873158464.html
Белорусский дрон-камикадзе может заинтересовать Россию, считает эксперт
Белорусский дрон-камикадзе может заинтересовать Россию, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2023
Белорусский дрон-камикадзе может заинтересовать Россию, считает эксперт
Белоруссия создала новый дрон-камикадзе R-50, который может заинтересовать российскую армию, ввиду обширного применения барражирующих боеприпасов в СВО, сообщил РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:53
2023-05-20T19:53
безопасность
технологии
белоруссия
россия
минск
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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Белоруссия создала новый дрон-камикадзе R-50, который может заинтересовать российскую армию, ввиду обширного применения барражирующих боеприпасов в СВО, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. Разработка впервые представлена на международной выставке вооружений MILEX-2023 (Минск). "НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси в ходе выставки MILEX–2023 впервые продемонстрировал свой новый беспилотный летательный аппарат R-50, который может выполнять функции барражирующего боеприпаса. Такие дроны определенно стали одним из трендов в развитии беспилотных авиационных систем. Их высокую востребованность в ходе динамичного современного боя ярко продемонстрировала СВО", - сказал Федутинов, который посетил минский оружейный салон. Эксперт отметил, что активное применение дронов-камикадзе на фронте обусловливает необходимость обеспечения их бесперебойных поставок в войска в существенных объемах. "R-50 могут заинтересовать российскую армию и, учитывая важность применения дронов-камикадзе в СВО, эти беспилотники могут быть закуплены РФ и дополнить имеющиеся в арсеналах российских военных барражирующие боеприпасы типа "Куб" и "Ланцет", - подчеркнул собеседник агентства. По данным, представленным на стенде института, лёгкий дрон-камикадзе R-50 построен на основе аппарата самолетного типа с V-образным хвостовым оперением. В качестве силовой установки используется турбореактивный двигатель. Запуск БЛА выполняется при помощи пневматической катапульты. Аппарат может оставаться в воздухе до 25 минут. Крейсерская скорость БЛА достигает 220 километров в час, а дальность действия — 90 километров. Боевая часть дрона - 5 килограммов. Также предполагается возможность использования R-50 в качестве воздушной мишени.
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безопасность, технологии, белоруссия, россия, минск
Безопасность, Технологии, Белоруссия, Россия, Минск
Белорусский дрон-камикадзе может заинтересовать Россию, считает эксперт

Эксперт Федутинов: Белоруссия создала дрон-камикадзе, который может заинтересовать Россию

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Белоруссия создала новый дрон-камикадзе R-50, который может заинтересовать российскую армию, ввиду обширного применения барражирующих боеприпасов в СВО, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.
Разработка впервые представлена на международной выставке вооружений MILEX-2023 (Минск).
"НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси в ходе выставки MILEX–2023 впервые продемонстрировал свой новый беспилотный летательный аппарат R-50, который может выполнять функции барражирующего боеприпаса. Такие дроны определенно стали одним из трендов в развитии беспилотных авиационных систем. Их высокую востребованность в ходе динамичного современного боя ярко продемонстрировала СВО", - сказал Федутинов, который посетил минский оружейный салон.
Эксперт отметил, что активное применение дронов-камикадзе на фронте обусловливает необходимость обеспечения их бесперебойных поставок в войска в существенных объемах.
"R-50 могут заинтересовать российскую армию и, учитывая важность применения дронов-камикадзе в СВО, эти беспилотники могут быть закуплены РФ и дополнить имеющиеся в арсеналах российских военных барражирующие боеприпасы типа "Куб" и "Ланцет", - подчеркнул собеседник агентства.
По данным, представленным на стенде института, лёгкий дрон-камикадзе R-50 построен на основе аппарата самолетного типа с V-образным хвостовым оперением. В качестве силовой установки используется турбореактивный двигатель. Запуск БЛА выполняется при помощи пневматической катапульты. Аппарат может оставаться в воздухе до 25 минут. Крейсерская скорость БЛА достигает 220 километров в час, а дальность действия — 90 километров. Боевая часть дрона - 5 килограммов. Также предполагается возможность использования R-50 в качестве воздушной мишени.
Ударные дроны и легендарная "Шилка" на выставке MILEX-2023
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Российский ВПК на MILEX-2023 представляют 17 компаний, в том числе "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей", "Калашников".

Модернизированный танк Т-72БМ2 на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Российский ВПК на MILEX-2023 представляют 17 компаний, в том числе "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей", "Калашников".

© Sputnik / Виктор Толочко
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1 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Среди новинок отечественной оборонки — малогабаритный реактивный огнемет МРО-А и линейка новых высокоточных винтовок.

Курсант держит снайперскую винтовку Драгунова ММГ СВД УС на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Среди новинок отечественной оборонки — малогабаритный реактивный огнемет МРО-А и линейка новых высокоточных винтовок.

© Sputnik / Виктор Толочко
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2 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Беспилотники на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.

Беспилотники на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Беспилотники на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.

© Sputnik / Виктор Толочко
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3 из 13
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Как всегда на таких мероприятиях, обращают на себя внимание комплексы ПВО и бронетехника: танки, бронетранспортеры, защищенные автомобили.

Военная техника на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Как всегда на таких мероприятиях, обращают на себя внимание комплексы ПВО и бронетехника: танки, бронетранспортеры, защищенные автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
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4 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Полевой госпиталь на MILEX-2023 в Минске.

Полевой госпиталь на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Полевой госпиталь на MILEX-2023 в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Гвоздь сезона — дроны. Хозяева показали несколько таких разработок, одна из них — ударный беспилотный авиационный комплекс "Ловчий", предназначенный для поиска и уничтожения наземных целей.

Ударный беспилотный авиационный комплекс Ловчий белорусского производства на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Гвоздь сезона — дроны. Хозяева показали несколько таких разработок, одна из них — ударный беспилотный авиационный комплекс "Ловчий", предназначенный для поиска и уничтожения наземных целей.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Привезли на выставку и знаменитую советскую зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 "Шилка", дополненную современной электронной станцией.

Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 Шилка на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Привезли на выставку и знаменитую советскую зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 "Шилка", дополненную современной электронной станцией.

© Sputnik / Виктор Толочко
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7 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Всего в MILEX-2023 принимают участие более ста организаций из разных стран.

Посетитель с оружием на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Всего в MILEX-2023 принимают участие более ста организаций из разных стран.

© Sputnik / Виктор Толочко
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8 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Выставочные площадки посетят официальные делегации более чем 30 государств.

Разведывательно-ударный беспилотный комплекс Hunter белорусского производства на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Выставочные площадки посетят официальные делегации более чем 30 государств.

© Sputnik / Виктор Толочко
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9 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Запланированы конференции и форумы по вопросам военно-технического сотрудничества.

Авиационная управляемая ракета на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Запланированы конференции и форумы по вопросам военно-технического сотрудничества.

© Sputnik / Виктор Толочко
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10 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Международную выставку вооружения и военной техники MILEX проводят в Белоруссии раз в два года.

На церемонии открытия 11-й международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Международную выставку вооружения и военной техники MILEX проводят в Белоруссии раз в два года.

© Sputnik / Виктор Толочко
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11 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

В этом году мероприятие проходит на площадке "Минск-Арена" 17—20 мая.

Участницы 11-й международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

В этом году мероприятие проходит на площадке "Минск-Арена" 17—20 мая.

© Sputnik / Виктор Толочко
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12 из 13
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Ручные гранатометы на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.

Ручные гранатометы на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске

Ручные гранатометы на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
13 из 13

Российский ВПК на MILEX-2023 представляют 17 компаний, в том числе "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей", "Калашников".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
1 из 13

Среди новинок отечественной оборонки — малогабаритный реактивный огнемет МРО-А и линейка новых высокоточных винтовок.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
2 из 13

Беспилотники на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
3 из 13

Как всегда на таких мероприятиях, обращают на себя внимание комплексы ПВО и бронетехника: танки, бронетранспортеры, защищенные автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
4 из 13

Полевой госпиталь на MILEX-2023 в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
5 из 13

Гвоздь сезона — дроны. Хозяева показали несколько таких разработок, одна из них — ударный беспилотный авиационный комплекс "Ловчий", предназначенный для поиска и уничтожения наземных целей.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 13

Привезли на выставку и знаменитую советскую зенитную самоходную установку ЗСУ-23-4 "Шилка", дополненную современной электронной станцией.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
7 из 13

Всего в MILEX-2023 принимают участие более ста организаций из разных стран.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
8 из 13

Выставочные площадки посетят официальные делегации более чем 30 государств.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
9 из 13

Запланированы конференции и форумы по вопросам военно-технического сотрудничества.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
10 из 13

Международную выставку вооружения и военной техники MILEX проводят в Белоруссии раз в два года.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
11 из 13

В этом году мероприятие проходит на площадке "Минск-Арена" 17—20 мая.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
12 из 13

Ручные гранатометы на 11-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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