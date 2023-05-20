https://ria.ru/20230520/chernogoriya-1873152509.html

Президент Черногории назвал вступление в ЕС главным приоритетом для страны

Президент Черногории назвал вступление в ЕС главным приоритетом для страны - РИА Новости, 20.05.2023

Президент Черногории назвал вступление в ЕС главным приоритетом для страны

Черногория несомненно принадлежит к объединенной Европе и поддержит все инициативы, ускоряющие ее членство в ЕС, что является главным приоритетом, заявил... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:06

2023-05-20T19:06

2023-05-20T19:06

в мире

черногория

яков милатович

евросоюз

подгорица (город)

европа

европейский банк реконструкции и развития

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БЕЛГРАД, 20 мая - РИА Новости. Черногория несомненно принадлежит к объединенной Европе и поддержит все инициативы, ускоряющие ее членство в ЕС, что является главным приоритетом, заявил президент страны Яков Милатович после инаугурации. Избирком Черногории ранее утвердил окончательные результаты выборов президента страны, второй тур которых состоялся 2 апреля. Экс-министр экономразвития Яков Милатович избран главой республики с полученными 221 592 голосами или 58,88%. Милатович заявил еще в апреле, что официальная Подгорица продолжит поддерживать на 100% политику ЕС и санкции Запада против РФ из-за "агрессии России на Украину". Он также указал, что "нереально ожидать" от Черногории отказ от признания самопровозглашенной независимости Косово. В субботу новый глава государства принес присягу в Скупщине (парламенте), затем в Подгорице состоялась инаугурация. Гостями церемонии стали президенты Сербии Александр Вучич, Хорватии - Зоран Миланович, Албании - Байрам Бегай, члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Желька Цвиянович, глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, а также спецпредставитель госдепа США на Западных Балканах Габриель Эскобар. "На цивилизационном уровне у нас нет дилеммы, к чему мы принадлежим. Мы принадлежим Европе, объединенной в своих различиях. Черногория продолжит шагать к исполнению ее внешнеполитических и стратегических намерений", - заявил Милатович после того, как принес присягу. "Не смеет и не может быть отступления от стратегических направлений и определенности, которая подразумевает Черногорию, как часть европейской и евроатлантической семьи", - подчеркнул новый президент республики. Он добавил, что одобрит все региональные инициативы, которые "будут поддержкой членству в ЕС, как совместной цели", евроинтеграцию Черногории Милатович назвал "приоритетом над приоритетами". В ночь выборов на 3 апреля Милатович в штабе своего движения "Европа сейчас" заявил сторонникам, что победу над предыдущим президентом Мило Джукановичем страна ждала свыше 30 лет. Он пообещал, что республика "в предстоящие 5 лет вступит в ЕС", а также победит преступность и коррупцию. Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Был лучшим студентом курса на экономическом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе - в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены (WU Wien), Рима (La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития. Глава государства в Черногории избирается на пять лет.

https://ria.ru/20230517/bezhentsy-1872509442.html

https://ria.ru/20230411/chernogoriya-1864593288.html

https://ria.ru/20230210/chernogoriya-1851140090.html

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в мире, черногория, яков милатович, евросоюз, подгорица (город), европа, европейский банк реконструкции и развития