https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873100802.html
Боец "Вагнера" сообщил о финишной прямой в освобождении Артемовска
Боец "Вагнера" сообщил о финишной прямой в освобождении Артемовска - РИА Новости, 20.05.2023
Боец "Вагнера" сообщил о финишной прямой в освобождении Артемовска
Подразделения "Группы Вагнера" вышли на дорогу к подконтрольному Киеву селу Ивановское в пригороде Артемовска, которая сейчас стала "финишной прямой" в боях за... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T12:40
2023-05-20T12:40
2023-05-20T14:19
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 мая — РИА Новости. Подразделения "Группы Вагнера" вышли на дорогу к подконтрольному Киеву селу Ивановское в пригороде Артемовска, которая сейчас стала "финишной прямой" в боях за город, рассказал РИА Новости боец "Группы Вагнера". По словам собеседника агентства, под контролем противника осталось менее километра территории города. "Здесь были тяжелые бои, вон там уже южная сторона Бахмута (Артемовска. — Прим. ред.). Дорога (Артемовск — Ивановское. — Прим. ред.) отделяет противника и наши штурмовые подразделения. <...> До противника 250 метров, у них остался коттеджный поселок и промзона", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что российские силы уже подошли к этой дороге. Другой боец "Группы Вагнера" рассказал, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска."Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, откуда сбежал противник, оставив много добра", — рассказал собеседник агентства.Он уверен, что на эти позиции украинские силы уже не вернутся.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает "Группа Вагнера".
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бои на окраинах Артемовска
Российские силы в Артемовске ведут заключительные бои на окраинах города, дорога на подконтрольное Киеву село Ивановское в пригороде сейчас является "финишной прямой", рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер"
2023-05-20T12:40
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PT4M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Боец "Вагнера" сообщил о финишной прямой в освобождении Артемовска
Российские силы вышли к дороге, которая стала финишной прямой в боях за Артемовск
АРТЕМОВСК (ДНР), 20 мая — РИА Новости. Подразделения "Группы Вагнера" вышли на дорогу к подконтрольному Киеву селу Ивановское в пригороде Артемовска, которая сейчас стала "финишной прямой" в боях за город, рассказал РИА Новости боец "Группы Вагнера".
По словам собеседника агентства, под контролем противника осталось менее километра территории города.
"Здесь были тяжелые бои, вон там уже южная сторона Бахмута (Артемовска. — Прим. ред.). Дорога (Артемовск — Ивановское. — Прим. ред.) отделяет противника и наши штурмовые подразделения. <...> До противника 250 метров, у них остался коттеджный поселок и промзона", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что российские силы уже подошли к этой дороге.
«
"Это все, уже "финишная прямая", — подчеркнул боец.
Другой боец "Группы Вагнера" рассказал, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска.
"Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку, закрепились в опорнике, откуда сбежал противник, оставив много добра", — рассказал собеседник агентства.
Он уверен, что на эти позиции украинские силы уже не вернутся.
Артемовск расположен в ДНР
к северу от крупного города Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. С российской стороны значительную часть боевых задач решает "Группа Вагнера".
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