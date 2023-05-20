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Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта - РИА Новости, 20.05.2023
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13:05 20.05.2023 (обновлено: 16:08 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/aeroport-1873108066.html
Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта
Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта - РИА Новости, 20.05.2023
Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта
Десятки рейсов отменили в аэропорту турецкого Газиантепа после обнаружения неопознанного объекта, пишет местный информационный портал Haberler.com. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:05
2023-05-20T16:08
в мире
газиантеп
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адана (провинция)
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АНКАРА, 20 мая — РИА Новости. Десятки рейсов отменили в аэропорту турецкого Газиантепа после обнаружения неопознанного объекта, пишет местный информационный портал Haberler.com. По данным портала, около 00:30 (совпадает с мск) неопознанный объект заметили экипажи двух пассажирских самолетов на высоте около 2743 метров. По его данным, обнаружение объекта "также подтверждено авиадиспетчерами". Сообщается, что в аэропорту Газиантепа приостановили полеты. "Некоторые самолеты, которые должны были приземлиться в Газиантепе, были перенаправлены в аэропорты Шанлыурфы и Аданы. С ночи из аэропорта Газиантепа было отменено 26 рейсов, в том числе 13 взлетов и 13 посадок", — уточнило издание. Согласно информации, полученной от властей, NOTAM (Notice to airman) не опубликовали, при этом было сообщено, что официальное заявление по этому вопросу сделают в ближайшие часы. Сотни пассажиров часами ожидают в аэропорту Газиантепа из-за отмены рейсов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230212/khatay-1851548373.html
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в мире, газиантеп, шанлыурфа (провинция), адана (провинция)
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Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта

Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты из-за неопознанного объекта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту
Самолеты в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты в аэропорту. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мая — РИА Новости. Десятки рейсов отменили в аэропорту турецкого Газиантепа после обнаружения неопознанного объекта, пишет местный информационный портал Haberler.com.
По данным портала, около 00:30 (совпадает с мск) неопознанный объект заметили экипажи двух пассажирских самолетов на высоте около 2743 метров.
«

"Пилоты сообщили о ситуации в центр управления воздушным движением Газиантепа", — пишет издание.

По его данным, обнаружение объекта "также подтверждено авиадиспетчерами".
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Сообщается, что в аэропорту Газиантепа приостановили полеты.
"Некоторые самолеты, которые должны были приземлиться в Газиантепе, были перенаправлены в аэропорты Шанлыурфы и Аданы. С ночи из аэропорта Газиантепа было отменено 26 рейсов, в том числе 13 взлетов и 13 посадок", — уточнило издание.
Согласно информации, полученной от властей, NOTAM (Notice to airman) не опубликовали, при этом было сообщено, что официальное заявление по этому вопросу сделают в ближайшие часы.
Сотни пассажиров часами ожидают в аэропорту Газиантепа из-за отмены рейсов.
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В миреГазиантепШанлыурфа (провинция)Адана (провинция)
 
 
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