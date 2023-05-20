https://ria.ru/20230520/aeroport-1873108066.html

Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта

Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта - РИА Новости, 20.05.2023

Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта

Десятки рейсов отменили в аэропорту турецкого Газиантепа после обнаружения неопознанного объекта, пишет местный информационный портал Haberler.com. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:05

2023-05-20T13:05

2023-05-20T16:08

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АНКАРА, 20 мая — РИА Новости. Десятки рейсов отменили в аэропорту турецкого Газиантепа после обнаружения неопознанного объекта, пишет местный информационный портал Haberler.com. По данным портала, около 00:30 (совпадает с мск) неопознанный объект заметили экипажи двух пассажирских самолетов на высоте около 2743 метров. По его данным, обнаружение объекта "также подтверждено авиадиспетчерами". Сообщается, что в аэропорту Газиантепа приостановили полеты. "Некоторые самолеты, которые должны были приземлиться в Газиантепе, были перенаправлены в аэропорты Шанлыурфы и Аданы. С ночи из аэропорта Газиантепа было отменено 26 рейсов, в том числе 13 взлетов и 13 посадок", — уточнило издание. Согласно информации, полученной от властей, NOTAM (Notice to airman) не опубликовали, при этом было сообщено, что официальное заявление по этому вопросу сделают в ближайшие часы. Сотни пассажиров часами ожидают в аэропорту Газиантепа из-за отмены рейсов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230212/khatay-1851548373.html

https://ria.ru/20230517/ataki-1872510605.html

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Варвара Скокшина

в мире, газиантеп, шанлыурфа (провинция), адана (провинция)