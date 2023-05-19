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Участников убийства мексиканской журналистки осудили на 30 лет тюрьмы - РИА Новости, 19.05.2023
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02:21 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/ubiystvo-1872790970.html
Участников убийства мексиканской журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Участников убийства мексиканской журналистки осудили на 30 лет тюрьмы - РИА Новости, 19.05.2023
Участников убийства мексиканской журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Трое участников убийства мексиканской журналистки Марии Элены Ферраль, которое произошло 30 марта 2020 года в городе Папантла, штат Веракрус, получили 30-летние РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:21
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веракрус (штат)
мексика
в мире
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МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Трое участников убийства мексиканской журналистки Марии Элены Ферраль, которое произошло 30 марта 2020 года в городе Папантла, штат Веракрус, получили 30-летние сроки, сообщил губернатор региона Куитлауак Гарсия. Нападение на 50-летнюю журналистку изданий Diario de Xalapa, Heraldo de Poza Rica и Quinto Poder было совершено 30 марта 2020 года - вооруженная группа восемь раз выстрелила в нее, когда Ферраль садилась в машину. С тремя огнестрельными ранениями она была доставлена в местную больницу, где скончалась после семичасовой операции. Ферраль освещала события в отдаленных регионах со сложной криминогенной обстановкой, а одна из последних ее колонок давала панораму политических убийств в регионе. В 2016 году она заявляла о получении угроз убийством от бывшего руководителя муниципалитета Коксиуи, однако эти заявления остались без должного внимания правоохранителей. Заказчик ее убийства до сих пор не найден. По данным организации Articulo 19, в Мексике в 2019-2022 годах в связи с профессиональной деятельностью были убиты 36 журналистов.
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веракрус (штат), мексика, в мире
Веракрус (штат), Мексика, В мире
Участников убийства мексиканской журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Трех участников убийства мексиканской журналистки Ферраль осудили на 30 лет тюрьмы

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Трое участников убийства мексиканской журналистки Марии Элены Ферраль, которое произошло 30 марта 2020 года в городе Папантла, штат Веракрус, получили 30-летние сроки, сообщил губернатор региона Куитлауак Гарсия.
«
"Суд штата вынес запрошенный Генеральной прокуратурой приговор к 30 годам тюремного заключения для первой группы лиц, ответственных за убийство журналистки Марии Элены Ферраль в Папантле. Карлос "Н", Альфредо "Н" и Отониэль "Н" приговорены к тюремному заключению после двух лет судебных процессов, которые сегодня принесли правосудие в Веракрус. Повторяю, что в Веракрусе нет безнаказанности", - написал Гарсия в Twitter.
Нападение на 50-летнюю журналистку изданий Diario de Xalapa, Heraldo de Poza Rica и Quinto Poder было совершено 30 марта 2020 года - вооруженная группа восемь раз выстрелила в нее, когда Ферраль садилась в машину. С тремя огнестрельными ранениями она была доставлена в местную больницу, где скончалась после семичасовой операции.
Ферраль освещала события в отдаленных регионах со сложной криминогенной обстановкой, а одна из последних ее колонок давала панораму политических убийств в регионе. В 2016 году она заявляла о получении угроз убийством от бывшего руководителя муниципалитета Коксиуи, однако эти заявления остались без должного внимания правоохранителей. Заказчик ее убийства до сих пор не найден.
По данным организации Articulo 19, в Мексике в 2019-2022 годах в связи с профессиональной деятельностью были убиты 36 журналистов.
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