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Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу из-за повреждений - РИА Новости, 19.05.2023
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15:34 19.05.2023 (обновлено: 16:10 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/teploelektrostantsiya-1872958678.html
Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу из-за повреждений
Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу из-за повреждений - РИА Новости, 19.05.2023
Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу из-за повреждений
Теплоэлектростанция на Украине из-за повреждений прекратила производство электроэнергии, сообщили в энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:34
2023-05-19T16:10
украина
кривой рог
харьковская область
дтэк
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Теплоэлектростанция на Украине из-за повреждений прекратила производство электроэнергии, сообщили в энергохолдинге ДТЭК. "Одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии… Были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК. В результате станция прекратила производство электроэнергии", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Какая именно ТЭС и в каком регионе - не уточняется. В компании лишь добавили, что энергетики работают над восстановлением выдачи мощности в энергосистему. Ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей. В результате зафиксированы повреждения в Кривом Роге и Харьковской области.
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украина
кривой рог
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украина, кривой рог, харьковская область, дтэк
Украина, Кривой Рог, Харьковская область, ДТЭК
Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу из-за повреждений

ДТЭК сообщила о прекращении генерации энергии на одной из теплоэлектростанций на Украине

CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking / Power plant Burshtyn TES, Ivano-Frankivsk Oblast ТЭС
 ТЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking / Power plant Burshtyn TES, Ivano-Frankivsk Oblast
ТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Теплоэлектростанция на Украине из-за повреждений прекратила производство электроэнергии, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.
"Одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии… Были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК. В результате станция прекратила производство электроэнергии", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Какая именно ТЭС и в каком регионе - не уточняется. В компании лишь добавили, что энергетики работают над восстановлением выдачи мощности в энергосистему.
Ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей. В результате зафиксированы повреждения в Кривом Роге и Харьковской области.
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