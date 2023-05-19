https://ria.ru/20230519/teploelektrostantsiya-1872958678.html

Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу из-за повреждений

Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу из-за повреждений - РИА Новости, 19.05.2023

Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу из-за повреждений

Теплоэлектростанция на Украине из-за повреждений прекратила производство электроэнергии, сообщили в энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:34

2023-05-19T15:34

2023-05-19T16:10

украина

кривой рог

харьковская область

дтэк

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Теплоэлектростанция на Украине из-за повреждений прекратила производство электроэнергии, сообщили в энергохолдинге ДТЭК. "Одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии… Были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК. В результате станция прекратила производство электроэнергии", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Какая именно ТЭС и в каком регионе - не уточняется. В компании лишь добавили, что энергетики работают над восстановлением выдачи мощности в энергосистему. Ночью воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей. В результате зафиксированы повреждения в Кривом Роге и Харьковской области.

https://ria.ru/20230402/ukraina-1862479877.html

украина

кривой рог

харьковская область

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украина, кривой рог, харьковская область, дтэк