https://ria.ru/20230519/spasenie-1873022845.html
В Санкт-Петербурге спасли попавшего в колодец бобра Фиделя
В Санкт-Петербурге спасли попавшего в колодец бобра Фиделя - РИА Новости, 19.05.2023
В Санкт-Петербурге спасли попавшего в колодец бобра Фиделя
В Петербурге спасли бобра, попавшего в колодец для ливневых стоков, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:29
2023-05-19T19:29
2023-05-19T19:53
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873022182_0:258:2464:1644_1920x0_80_0_0_a80abbb5e0caa1c564af2b32125a17f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. В Петербурге спасли бобра, попавшего в колодец для ливневых стоков, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в Telegram-канале."Бобру в неловкой жизненной ситуации помогли сотрудники комитета по природопользованию. Дикое животное проникло в колодец для ливневых стоков и не смогло самостоятельно выбраться. После спасения бобр благополучно отправился изучать просторы реки Охты", — говорится в публикации.Животное было на этой территории в Красногвардейском районе постоянным гостем — его неоднократно замечали в окрестностях и назвали Фиделем. Сейчас там идет благоустройство. Для безопасности людей и животных опасные участки накрывают деревянным настилом. Из колодца уберут мусор и вновь накроют настилом, утяжелив его.Комитет призвал жителей, которые увидят животных в беде, не пытаться помочь им самостоятельно, а обратиться в мобильную экологическую дежурную службу.
https://ria.ru/20230518/enot-1872762572.html
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873022182_120:0:2421:1726_1920x0_80_0_0_b08b335bf0f05d654372b0beae3d59f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, красногвардейский район
Санкт-Петербург, Россия, Красногвардейский район
В Санкт-Петербурге спасли попавшего в колодец бобра Фиделя
В Санкт-Петербурге спасли бобра Фиделя, попавшего в колодец для ливневых стоков