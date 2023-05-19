https://ria.ru/20230519/spasenie-1873022845.html

В Санкт-Петербурге спасли попавшего в колодец бобра Фиделя

В Санкт-Петербурге спасли попавшего в колодец бобра Фиделя - РИА Новости, 19.05.2023

В Санкт-Петербурге спасли попавшего в колодец бобра Фиделя

В Петербурге спасли бобра, попавшего в колодец для ливневых стоков, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:29

2023-05-19T19:29

2023-05-19T19:53

санкт-петербург

россия

красногвардейский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. В Петербурге спасли бобра, попавшего в колодец для ливневых стоков, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в Telegram-канале."Бобру в неловкой жизненной ситуации помогли сотрудники комитета по природопользованию. Дикое животное проникло в колодец для ливневых стоков и не смогло самостоятельно выбраться. После спасения бобр благополучно отправился изучать просторы реки Охты", — говорится в публикации.Животное было на этой территории в Красногвардейском районе постоянным гостем — его неоднократно замечали в окрестностях и назвали Фиделем. Сейчас там идет благоустройство. Для безопасности людей и животных опасные участки накрывают деревянным настилом. Из колодца уберут мусор и вновь накроют настилом, утяжелив его.Комитет призвал жителей, которые увидят животных в беде, не пытаться помочь им самостоятельно, а обратиться в мобильную экологическую дежурную службу.

https://ria.ru/20230518/enot-1872762572.html

санкт-петербург

россия

красногвардейский район

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санкт-петербург, россия, красногвардейский район