https://ria.ru/20230519/soznanie-1872984864.html

Ученые связали сознание животных со страданием

Ученые связали сознание животных со страданием - РИА Новости, 19.05.2023

Ученые связали сознание животных со страданием

Известные нейроученые, биологи и философы из России и еще более десяти стран, а также буддийские монахи-исследователи обсудили вопросы о наличии сознания и... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:11

2023-05-19T17:11

2023-05-19T18:04

религия

россия

япония

индия

мгу имени м. в. ломоносова

татьяна черниговская

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 19 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Известные нейроученые, биологи и философы из России и еще более десяти стран, а также буддийские монахи-исследователи обсудили вопросы о наличии сознания и способности к страданию у разных видов животных, а также шаги по усовершенствованию этики обращения с ними, чтобы уменьшить их страдания. Ведущих российских и зарубежных исследователей сознания собрала первая международная конференция "Сознание животных" в мае в индийском городе Дхарамсала, где расположена резиденция Далай-ламы. Многодневный форум проводится по инициативе Далай-ламы и при его участии, в рамках диалога с буддийскими учеными. Одну из сессий его участники целиком посвятили теме "Этика и политика". Знание меняет поведение"Надеюсь, что в результате этой и будущих научных конференций данной серии вопрос страдания станет одним из ключевых вопросов, связанных с животными, обладающими сознанием или разумностью… Когда мы узнаем что-либо новое о мире, это меняет наше поведение. Исходя из прозвучавших на конференции данных мы обязаны исключить жестокое обращение с животными, о котором говорили участники", - сказал глава оргкомитета конференции, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин. Возможно, отметил он, человечество сегодня стоит на пороге очередной ступени схождения с "пьедестала исключительности", наподобие дарвиновской революции. И в этот раз речь идет о том, что свойства сознания и страдания не уникальны для человека. Если это так, то людям необходимо начать относиться к животным более нравственно. О наличии субъективных ощущений, эмоций или их зачатков у различных животных, включая насекомых и головоногих, свидетельствуют результаты части исследований, представленных на конференции. Поэтому некоторые исследователи считают, что животные испытывают страдания, причем не только от физической боли, но и, например, от потери связей с сородичами или утраты партнера. Более того, по мнению этих ученых, в силу своей неосведомленности люди порой подвергают животных неоправданной боли и страху - например, когда варят раков живьем или содержат птиц в жестоких условиях, как для получения деликатеса фуа-гра. Обратившие на это внимание специалисты полагают, что пришло время поставить вопрос об обновлении этических норм в обращении с животными, как в обычной жизни, так и в лабораториях. В то же время, другие докладчики отмечали сложность определения понятия "сознания", говорили, что наука пока еще не может точно определить, что такое "субъективные ощущения", а некоторые из участников конференции утверждали, что, кроме как у теплокровных позвоночных, субъективных ощущений ни у кого из животных больше нет. Выступили на форуме и ученые, которые отстаивают в этом отношении позицию уникальности человека. Этика же, по словам отдельных ученых, - это "очень сложный компромисс", и порой ради каких-то целей человек сам принимает большие страдания, и так же может решать за других, включая животных. Кроме того, этика человека может не устроить хищников. "Разные культуры обладают разными этическими системами. Но этика – часть нашего эмоционального профиля, и то, что мы узнаем о мире, меняет наши чувства. Последние двести лет мы больше думаем о животных, и многие жестокие практики обращения с ними, вивисекция, опыты без обезболивания были запрещены", - напомнила профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка. Нельзя варить живьем"Способность к страданию – одна из составляющих сознания. Как только мы признаем, что у животных есть сознание и они страдают, необходимо принимать на себя обязательства минимизировать их страдания в лабораториях и где бы то ни было. Мы, ученые, должны донести это до общества, до тех, кто принимает решения на уровне политики, законов. Безнравственно устраивать бои быков, поедать живьем приматов или варить живыми раков – они испытывают от этого огромные страдания", - сказал автор труда "Ум пчелы" профессор Ларс Читтка из Исследовательского центра психологии Лондонского университета королевы Марии. Чтобы страдать, отметила изучающая головоногих моллюсков профессор Дженнифер Мазер из канадского Летбриджского университета, не обязательно быть носителем сознания высокого уровня. По ее словам, "многие опыты над беспозвоночными животными абсолютно безнравственны". А между тем, например, осьминоги чувствуют, ощупывают и даже по-своему ухаживают за своими ранами, особенно опасными для жизни. Профессор Масанори Кода из Высшей научной школы Осакинского столичного университет (Япония) считает, что по результатам его исследований "есть основания говорить о наличии определенного уровня сознания у рыб, и традиционные взгляды на поведенческую психологию необходимо пересмотреть". "Во время наших исследований рыбы старались удалить со своего тела отметки, как наросты и паразитов, и смотрелись при этом в зеркало, чтобы проверить: не остался ли объект на теле. Рыба использует зеркало как инструмент – это пример ассоциативного обучения. И хотя у нее нет языка, она способна передавать эту историю собратьям. Очевидно, у рыб тоже есть квалиа (субъективные ощущения)", - убежден Кода. Научные экспериментыВопрос о допустимости тех или иных опытов ради науки, пользы человечеству и всему миру вызвал оживленные дискуссии выступавших. "Мы не можем прекратить все эксперименты, но должны найти наилучший для животных способ их исследования", - предлагает французский профессор Мартин Джурфа из Центра интегративной биологии Тулузского университета Поля Сабатье. Известный британский нейропсихолог профессор Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, изучающий эволюцию сознания, сказал, что, конечно, можно "представить себя лобстером, который испытывает страх или боль". Но он разделяет животных на три класса в зависимости от сознания, и первый - это "не обладающие сознанием животные, такие как черви и медузы", а второй – "животные, имеющие когнитивное сознание, но не имеющие чувственного, феноменального, например, пчелы и осьминоги". И только третий класс, по его словам, к которому относятся теплокровные, в частности, "попугаи, собаки и люди", обладает и когнитивным сознанием и феноменальными ощущениями. Хамфри отметил также интересное явление - что обезьяны, поведение которых он исследует многие годы, "сами экспериментируют" и не всегда стремятся избегать неприятных ощущений. Например, если обезьяне предоставляется выбор красной или синей комнаты, а красный цвет вызывает у нее беспокойство, она время от времени все же заходит в красную комнату. Роль образованияВ беседе с РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская обратила внимание на важность образования для формирования в обществе более этичного отношения к животным и окружающему миру в целом. "Мы должны думать о будущем, о внесении принципов этики в процессы обучения детей с самых ранних лет, в школьные программы. Если дети начнут им следовать – это может изменить к лучшему наше будущее", - уверена Черниговская. Далай-лама, встречаясь с участниками конференции, неоднократно призывал развивать научные знания обо всех живых существах и включать их в образовательные процессы для детей наряду с "гигиеной эмоций" и этикой по отношению к людям. По его словам, у животных, включая насекомых, есть сознание, но оно отличается от человеческого, и ученым необходимо его всесторонне исследовать ради избавления от страданий всех живых существ. Согласно буддийской философии, эта правильная мотивация (благо всех живых существ) необходима в работе ученого, как и базовый принцип "не навреди". Буддийский подходВ своей книге "Вселенная в одном атоме" Далай-лама, десятилетиями изучавший современные научные достижения, включая квантовую физику, пишет, что для классической науки "граница проходит между неживой материей и живыми организмами, тогда как буддизм более склонен рассматривать разделение мира на бесчувственную материю и чувствующих существ". Ведь главная цель буддизма – пробуждение, устранение страданий и обретение счастья. "С точки зрения биологии… сознание представляет собой характеристику лишь некоторой части живых организмов, но не жизни в целом. В буддизме же, поскольку в нем понятие "живое" относится лишь к чувствующим существам, сознание становится первоочередной характеристикой жизни", - поясняет Далай-лама. Буддизм с момента своего возникновения, вот уже две с половиной тысячи лет, накапливает знания в области сознания, чувств и эмоций – и сейчас ему есть, чем поделиться с современной наукой. "Нагарджуна (выдающийся индийский буддийский мыслитель II-III веков) говорил, что мир поддерживают две основные практики: чувство сожаления (стыда) и чувство уважения к другим живым существам. На них опирается нравственность", - сказал директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше Лхакдор. "Ученым, исследующим сознание животных, предстоит открыть многое, и это повлияет на человеческое сообщество на планете, повлияет на самого человека", - уверен геше Нгаванг Самтен из Центрального института высших тибетологических исследований в Сарнатхе (Индия). На Первую международную конференцию "Сознание животных" в Дхарамсалу приехали более 70 ученых из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

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россия, япония, индия, мгу имени м. в. ломоносова, татьяна черниговская , российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, наука