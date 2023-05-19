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Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализовали - РИА Новости, 19.05.2023
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16:35 19.05.2023 (обновлено: 17:59 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/pozhar-1872974787.html
Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализовали
Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализовали - РИА Новости, 19.05.2023
Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализовали
Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:35
2023-05-19T17:59
происшествия
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем телеграм-канале. "Пожар локализован в 15.42 (местного времени - ред.). Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве. В МЧС сообщили, что 19 мая в 13.30 от "112" поступило сообщение, что в Калининграде в Большевистском переулке, горит обшивка фасада этажного здания отеля "Мартон Палас". Автоматически был объявлен повышенный ранг пожара. К моменту прибытия первого подразделения площадь горения составляла около 300 квадратных метров. На месте работают более 100 сотрудников экстренных служб, задействовано 23 единицы техники.
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калининград
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происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализовали

Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализовали, пострадавших нет

© Фото : ГУМЧС России по Калининградской областиПожар в отеле "Мартон Палас" в Калининграде
Пожар в отеле Мартон Палас в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : ГУМЧС России по Калининградской области
Пожар в отеле "Мартон Палас" в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем телеграм-канале.
"Пожар локализован в 15.42 (местного времени - ред.). Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
В МЧС сообщили, что 19 мая в 13.30 от "112" поступило сообщение, что в Калининграде в Большевистском переулке, горит обшивка фасада этажного здания отеля "Мартон Палас". Автоматически был объявлен повышенный ранг пожара.
К моменту прибытия первого подразделения площадь горения составляла около 300 квадратных метров. На месте работают более 100 сотрудников экстренных служб, задействовано 23 единицы техники.
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ПроисшествияКалининградРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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