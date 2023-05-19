https://ria.ru/20230519/pozhar-1872974787.html

Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализовали

Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализовали - РИА Новости, 19.05.2023

Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализовали

Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем телеграм-канале. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:35

2023-05-19T16:35

2023-05-19T17:59

происшествия

калининград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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КАЛИНИНГРАД, 19 мая - РИА Новости. Пожар в отеле "Мартон Палас" в центре Калининграда локализован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону в своем телеграм-канале. "Пожар локализован в 15.42 (местного времени - ред.). Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве. В МЧС сообщили, что 19 мая в 13.30 от "112" поступило сообщение, что в Калининграде в Большевистском переулке, горит обшивка фасада этажного здания отеля "Мартон Палас". Автоматически был объявлен повышенный ранг пожара. К моменту прибытия первого подразделения площадь горения составляла около 300 квадратных метров. На месте работают более 100 сотрудников экстренных служб, задействовано 23 единицы техники.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html

калининград

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм