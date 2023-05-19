https://ria.ru/20230519/postradavshiy-1872960530.html

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 19.05.2023

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате украинского обстрела села в Валуйском округе Белгородской области, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:44

2023-05-19T15:44

2023-05-19T15:44

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате украинского обстрела села в Валуйском округе Белгородской области, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ⠀Глава области уточнил, что осколками снаряда повреждены одно домовладение, автомобиль и линия электропередачи. "Оперативные и аварийные службы находятся на месте", - добавил губернатор. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. В результате украинского обстрела в четверг села Нижнее Березово погибли мужчина и женщина, а одного пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями и ожогами 80% тела. Село Старый Хутор находится примерно в 2 километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20230518/vsu-1872745903.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины