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В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/postradavshiy-1872960530.html
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 19.05.2023
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате украинского обстрела села в Валуйском округе Белгородской области, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:44
2023-05-19T15:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате украинского обстрела села в Валуйском округе Белгородской области, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. ⠀Глава области уточнил, что осколками снаряда повреждены одно домовладение, автомобиль и линия электропередачи. "Оперативные и аварийные службы находятся на месте", - добавил губернатор. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. В результате украинского обстрела в четверг села Нижнее Березово погибли мужчина и женщина, а одного пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями и ожогами 80% тела. Село Старый Хутор находится примерно в 2 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230518/vsu-1872745903.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина

Губернатор Гладков: житель Белгородской области получил ранение при украинском обстреле

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате украинского обстрела села в Валуйском округе Белгородской области, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу. Состояние средней степени тяжести", - написал Гладков в своем телегам-канале.
⠀Глава области уточнил, что осколками снаряда повреждены одно домовладение, автомобиль и линия электропередачи. "Оперативные и аварийные службы находятся на месте", - добавил губернатор.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. В результате украинского обстрела в четверг села Нижнее Березово погибли мужчина и женщина, а одного пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями и ожогами 80% тела.
Село Старый Хутор находится примерно в 2 километрах от границы с Украиной.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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