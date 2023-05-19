В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина
Губернатор Гладков: житель Белгородской области получил ранение при украинском обстреле
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате украинского обстрела села в Валуйском округе Белгородской области, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу. Состояние средней степени тяжести", - написал Гладков в своем телегам-канале.
⠀Глава области уточнил, что осколками снаряда повреждены одно домовладение, автомобиль и линия электропередачи. "Оперативные и аварийные службы находятся на месте", - добавил губернатор.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, десятки мирных жителей погибли и получили ранения. В результате украинского обстрела в четверг села Нижнее Березово погибли мужчина и женщина, а одного пострадавшего доставили в больницу с множественными осколочными ранениями и ожогами 80% тела.
Село Старый Хутор находится примерно в 2 километрах от границы с Украиной.