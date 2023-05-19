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Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену
Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену - РИА Новости, 19.05.2023
Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену
Австралийский врач Кеннет Эллиотт, который более семи лет назад был похищен исламистскими боевиками в Буркина-Фасо, освобожден, сообщил МИД Австралии. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:39
2023-05-19T05:39
2023-05-19T10:52
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Австралийский врач Кеннет Эллиотт, который более семи лет назад был похищен исламистскими боевиками в Буркина-Фасо, освобожден, сообщил МИД Австралии. Эллиот и его супруга были похищены в середине января 2016 года в районе Барабуле на севере Буркина-Фасо, неподалеку от границы с Мали. Ответственность за похищение взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида* (запрещена в России) в странах исламского Магриба" (AQIM). Через месяц женщина была освобождена. "Я рада сообщить, что доктор Кеннет Эллиотт был освобожден после более чем семилетнего пребывания в плену в Западной Африке. Он здоров, находится в безопасности и воссоединился со своей женой Джослин и детьми", — говорится в заявлении главы австралийского МИД Пенни Вонг. Как сообщали СМИ, Эллиотту в плену исполнилось 88 лет.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Буркина-Фасо, Африка, Австралия, В мире
Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену
МИД Австралии сообщил об освобождении врача, похищенного в Африке семь лет назад