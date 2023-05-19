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Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену

Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену - РИА Новости, 19.05.2023

Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену

Австралийский врач Кеннет Эллиотт, который более семи лет назад был похищен исламистскими боевиками в Буркина-Фасо, освобожден, сообщил МИД Австралии. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T05:39

2023-05-19T05:39

2023-05-19T10:52

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Австралийский врач Кеннет Эллиотт, который более семи лет назад был похищен исламистскими боевиками в Буркина-Фасо, освобожден, сообщил МИД Австралии. Эллиот и его супруга были похищены в середине января 2016 года в районе Барабуле на севере Буркина-Фасо, неподалеку от границы с Мали. Ответственность за похищение взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида* (запрещена в России) в странах исламского Магриба" (AQIM). Через месяц женщина была освобождена. "Я рада сообщить, что доктор Кеннет Эллиотт был освобожден после более чем семилетнего пребывания в плену в Западной Африке. Он здоров, находится в безопасности и воссоединился со своей женой Джослин и детьми", — говорится в заявлении главы австралийского МИД Пенни Вонг. Как сообщали СМИ, Эллиотту в плену исполнилось 88 лет.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230518/deti-1872516621.html

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буркина-фасо, африка, австралия, в мире