https://ria.ru/20230519/obstrel-1872791731.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 01.10 обстреляли Ворошиловский район Донецка восемью ракетами из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:42
2023-05-19T02:42
2023-05-19T02:42
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 01.10 обстреляли Ворошиловский район Донецка восемью ракетами из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230519/trevoga-1872791619.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град"