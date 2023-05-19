https://ria.ru/20230519/obstrel-1872791731.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 01.10 обстреляли Ворошиловский район Донецка восемью ракетами из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:42

2023-05-19T02:42

2023-05-19T02:42

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 01.10 обстреляли Ворошиловский район Донецка восемью ракетами из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230519/trevoga-1872791619.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк