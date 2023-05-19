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В Ингушетии задержали мать, подбросившую младенца к чужому дому - РИА Новости, 19.05.2023
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09:40 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/mladenets-1872818283.html
В Ингушетии задержали мать, подбросившую младенца к чужому дому
В Ингушетии задержали мать, подбросившую младенца к чужому дому - РИА Новости, 19.05.2023
В Ингушетии задержали мать, подбросившую младенца к чужому дому
Полиция в Ингушетии задержала приезжую из Средней Азии, которая, по оперативным данным, подбросила к дому пенсионеров свою новорожденную дочку, сообщило... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T09:40
2023-05-19T09:40
происшествия
средняя азия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Полиция в Ингушетии задержала приезжую из Средней Азии, которая, по оперативным данным, подбросила к дому пенсионеров свою новорожденную дочку, сообщило региональное МВД в пятницу. По данным министерства, в городе Сунжа местный житель обнаружил у ворот соседского дома, где проживают две пожилые женщины, картонную коробку, в которой находилась новорожденная девочка. Рядом был пакет с подгузниками и бутылочкой с детской смесью. Сотрудники полиции вместе с врачами доставили ребенка в республиканский перинатальный центр. "Впоследствии установили женщину, оставившую новорожденную у чужих ворот. Это уроженка одного из государств Средней Азии 1993 года рождения, временно проживающая в соседней республике", - говорится в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности". Ее санкция предусматривает до одного года лишения свободы.
https://ria.ru/20230519/doch-1872808786.html
средняя азия
республика ингушетия
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происшествия, средняя азия, республика ингушетия
Происшествия, Средняя Азия, Республика Ингушетия
В Ингушетии задержали мать, подбросившую младенца к чужому дому

В Ингушетии задержали приезжую из Средней Азии, подбросившую младенца к чужому дому

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Полиция в Ингушетии задержала приезжую из Средней Азии, которая, по оперативным данным, подбросила к дому пенсионеров свою новорожденную дочку, сообщило региональное МВД в пятницу.
По данным министерства, в городе Сунжа местный житель обнаружил у ворот соседского дома, где проживают две пожилые женщины, картонную коробку, в которой находилась новорожденная девочка. Рядом был пакет с подгузниками и бутылочкой с детской смесью. Сотрудники полиции вместе с врачами доставили ребенка в республиканский перинатальный центр.
"Впоследствии установили женщину, оставившую новорожденную у чужих ворот. Это уроженка одного из государств Средней Азии 1993 года рождения, временно проживающая в соседней республике", - говорится в релизе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности". Ее санкция предусматривает до одного года лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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