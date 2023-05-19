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Обеспечение суверенитета системы образования обсудили на форуме в МПГУ

Обеспечение суверенитета системы образования обсудили на форуме в МПГУ - РИА Новости, 19.05.2023

Обеспечение суверенитета системы образования обсудили на форуме в МПГУ

В Московском педагогическом государственном университете открылся Всероссийский образовательный форум "Государственная ценностная политика в системе... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:23

2023-05-19T11:23

2023-05-19T11:23

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

московский педагогический государственный университет

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Московском педагогическом государственном университете открылся Всероссийский образовательный форум "Государственная ценностная политика в системе образования". На пленарной сессии обсудили значение воспитательной работы в системе образования и возможности участия в ней семьи и молодежных организаций.Участие в мероприятии приняли также председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, председатель Правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение Первых" Григорий Гуров, президент Российской академии образования Ольга Васильева и ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.Ольга Казакова в своем выступлении обратила внимание на слаженную совместную работу школ и других образовательных учреждений, семей и органов исполнительной власти по формированию правильных ценностных ориентиров у детей.В рамках форума состоялась экспертная сессия "Концептуальные подходы к стратегии развития российского образования" с участием Министра просвещения и членов Ассоциации развития педагогического образования (АРПО). Они обсудили проведение в школах и педагогических университетах церемоний поднятия Государственного флага и исполнения гимна, а также работу по формированию новых подходов к высшему образованию в педагогических вузах.Алексей Лубков обозначил важность неформального характера мероприятий воспитательной программы, чтобы у учащихся складывалось уважительное отношение к традиционным ценностям и государственным символам.Заместитель Председателя АРПО, первый проректор МПГУ, директор Всероссийского научно-методического центра "Философия образования" Наталья Склярова рассказала о концептуальных подходах к стратегии развития российской школы, обозначила принципы будущего отечественной системы образования во исполнение указов Президента Российской Федерации "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации", "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей".Всероссийский образовательный форум "Государственная ценностная политика в системе образования" проходит в МПГУ 17–18 мая. Организаторы мероприятия – Минпросвещения России, МПГУ, ВНМЦ "Философия образования", Ассоциация развития педагогического образования. Сессии форума посвящены вопросам реализации государственной ценностной политики в процессе преподавания обществознания, истории, русского языка и литературы в школе, истории и основ российской государственности в вузе, гражданско-патриотического воспитания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, московский педагогический государственный университет, социальный навигатор, сн_образование