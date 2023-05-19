Рейтинг@Mail.ru
Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/aviasoobschenie-1872785539.html
Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва
Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва - РИА Новости, 19.05.2023
Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва
Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:17
2023-05-19T00:17
грузия
россия
тбилиси
владимир путин
georgian airways
boeing 737
мария захарова
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23565/22/235652247_0:193:2870:1807_1920x0_80_0_0_f4b888be877770fff072f2df55d5e232.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания "Азимут". Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта "Внуково". Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737. В холодПравительство России ввело визовый режим с Грузией еще в декабре 2000 года – это объяснялось борьбой с перемещением боевиков, многие из которых укрывались на территории Грузии. В ответ Грузия тоже вводила визовый режим для россиян, однако в 2012 году в одностороннем порядке ввела безвизовый режим. С 2008 года между странами нет дипломатических отношений. Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. В тепло Запрет на полеты президент РФ Владимир Путин снял своим указом 10 мая. Также глава государства отменил с 15 мая визовый режим с Грузией. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД отменяет свою рекомендацию российским гражданам от 21 июня 2019 года воздерживаться от поездок в Грузию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отмена виз и возобновление авиарейсов – решение гуманитарного характера. Он рассказал, что в адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, и они просили принять эти решения.
https://ria.ru/20230516/pochta-1872232599.html
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871157755.html
грузия
россия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23565/22/235652247_102:0:2769:2000_1920x0_80_0_0_42d3bab0f084a3497ec1958979c83cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, россия, тбилиси, владимир путин, georgian airways, boeing 737, мария захарова, дмитрий песков
Грузия, Россия, Тбилиси, Владимир Путин, Georgian Airways, Boeing 737, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва

Россия и Грузия возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году

© РИА Новости / Давид Хизанишвили | Перейти в медиабанк"Boeing-737-500" грузинской авиакомпании "Айрзена - Грузинские авиалинии"
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в медиабанк
"Boeing-737-500" грузинской авиакомпании "Айрзена - Грузинские авиалинии". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания "Азимут".
Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта "Внуково". Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737.
Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре Почты России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
"Почта России" может запустить прямую отправку почты в Грузию самолетами
16 мая, 18:41

В холод

Правительство России ввело визовый режим с Грузией еще в декабре 2000 года – это объяснялось борьбой с перемещением боевиков, многие из которых укрывались на территории Грузии. В ответ Грузия тоже вводила визовый режим для россиян, однако в 2012 году в одностороннем порядке ввела безвизовый режим.
С 2008 года между странами нет дипломатических отношений.
Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

В тепло

Запрет на полеты президент РФ Владимир Путин снял своим указом 10 мая. Также глава государства отменил с 15 мая визовый режим с Грузией. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД отменяет свою рекомендацию российским гражданам от 21 июня 2019 года воздерживаться от поездок в Грузию.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отмена виз и возобновление авиарейсов – решение гуманитарного характера. Он рассказал, что в адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, и они просили принять эти решения.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией
11 мая, 21:36
 
ГрузияРоссияТбилисиВладимир ПутинGeorgian AirwaysBoeing 737Мария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала