https://ria.ru/20230519/aviasoobschenie-1872785539.html

Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва

Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва - РИА Новости, 19.05.2023

Россия и Грузия возобновляют авиасообщение после четырех лет перерыва

Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T00:17

2023-05-19T00:17

2023-05-19T00:17

грузия

россия

тбилиси

владимир путин

georgian airways

boeing 737

мария захарова

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания "Азимут". Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта "Внуково". Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737. В холодПравительство России ввело визовый режим с Грузией еще в декабре 2000 года – это объяснялось борьбой с перемещением боевиков, многие из которых укрывались на территории Грузии. В ответ Грузия тоже вводила визовый режим для россиян, однако в 2012 году в одностороннем порядке ввела безвизовый режим. С 2008 года между странами нет дипломатических отношений. Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. В тепло Запрет на полеты президент РФ Владимир Путин снял своим указом 10 мая. Также глава государства отменил с 15 мая визовый режим с Грузией. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД отменяет свою рекомендацию российским гражданам от 21 июня 2019 года воздерживаться от поездок в Грузию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отмена виз и возобновление авиарейсов – решение гуманитарного характера. Он рассказал, что в адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, и они просили принять эти решения.

https://ria.ru/20230516/pochta-1872232599.html

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871157755.html

грузия

россия

тбилиси

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грузия, россия, тбилиси, владимир путин, georgian airways, boeing 737, мария захарова, дмитрий песков