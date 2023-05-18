https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872684883.html

Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме, сообщили СМИ

Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме, сообщили СМИ

Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки" 21 мая в онлайн-режиме, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:43

2023-05-18T16:43

2023-05-18T16:43

в мире

хиросима (префектура)

япония

индия

владимир зеленский

g7

оон

международное энергетическое агентство

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ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки" 21 мая в онлайн-режиме, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники. Отмечается, что изначально проводилось согласование возможности его участие в обсуждении украинской проблемы с лидерами "семерки" 19 мая. Теперь участие Зеленского онлайн ожидается утром 21 мая. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872676997.html

https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872587283.html

хиросима (префектура)

япония

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), япония, индия, владимир зеленский, g7, оон, международное энергетическое агентство