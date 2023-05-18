Рейтинг@Mail.ru
Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872684883.html
Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме, сообщили СМИ
Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме, сообщили СМИ
Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки" 21 мая в онлайн-режиме, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:43
2023-05-18T16:43
в мире
хиросима (префектура)
япония
индия
владимир зеленский
g7
оон
международное энергетическое агентство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871602661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6f0b1f5c380b27844ef0907e56f3b8f.jpg
ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки" 21 мая в онлайн-режиме, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники. Отмечается, что изначально проводилось согласование возможности его участие в обсуждении украинской проблемы с лидерами "семерки" 19 мая. Теперь участие Зеленского онлайн ожидается утром 21 мая. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872676997.html
https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872587283.html
хиросима (префектура)
япония
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871602661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34cc4c1cc85a46a39ebf5ee85c6be90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хиросима (префектура), япония, индия, владимир зеленский, g7, оон, международное энергетическое агентство
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Индия, Владимир Зеленский, G7, ООН, Международное энергетическое агентство
Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме, сообщили СМИ

Киодо: Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме 21 мая

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран "большой семерки" 21 мая в онлайн-режиме, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, что изначально проводилось согласование возможности его участие в обсуждении украинской проблемы с лидерами "семерки" 19 мая. Теперь участие Зеленского онлайн ожидается утром 21 мая.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Пресс-секретарь Зеленского оценил возможность проведения "мирного саммита"
Вчера, 16:27
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Зеленский запросил провести мирный саммит без России, сообщили СМИ
Вчера, 12:03
 
В миреХиросима (префектура)ЯпонияИндияВладимир ЗеленскийG7ООНМеждународное энергетическое агентство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала