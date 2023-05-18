https://ria.ru/20230518/zakhoronenie-1872743937.html

В Луганске захоронили останки 60 военных, погибших при защите ЛНР

В Луганске захоронили останки 60 военных, погибших при защите ЛНР - РИА Новости, 18.05.2023

В Луганске захоронили останки 60 военных, погибших при защите ЛНР

Останки 60 военнослужащих, защищавших Луганскую Народную Республику, и трех жителей города Попасная, за которую шли бои в Донбассе весной 2022 года, захоронили... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:25

2023-05-18T19:25

2023-05-18T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

попасная

рубежное

анна сорока

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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Останки 60 военнослужащих, защищавших Луганскую Народную Республику, и трех жителей города Попасная, за которую шли бои в Донбассе весной 2022 года, захоронили в четверг на окраине Луганска на территории мемориального комплекса, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы предали земле останки 63 человек. Для нас они, конечно, же легли не в землю, а ушли на небеса… Шестьдесят останков – наши военнослужащие, трое – мирные жители города Попасная", - заявила советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока. Военный комиссар ЛНР Андрей Губанов сообщил, что останки были эвакуированы из мест, где шли бои за территорию ЛНР, в том числе из Попасной, Рубежного и Лисичанска, работа по их идентификации продолжается. "Следственным комитетом проводится служебное расследование по установлению этих лиц", – сказал он журналистам. Захоронение прошло на территории мемориального комплекса "Не забудем, не простим" с соблюдением всех воинских почестей.

луганская народная республика

попасная

рубежное

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, попасная, рубежное, анна сорока