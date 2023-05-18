В Луганске захоронили останки 60 военных, погибших при защите ЛНР
Останки 60 военных, защищавших ЛНР, захоронили на территории мемориала в Луганске
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУчастники церемонии перезахоронения останков погибших бойцов на мемориальном комплексе "Не забудем! Не простим!" в Луганске
Участники церемонии перезахоронения останков погибших бойцов на мемориальном комплексе "Не забудем! Не простим!" в Луганске
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Останки 60 военнослужащих, защищавших Луганскую Народную Республику, и трех жителей города Попасная, за которую шли бои в Донбассе весной 2022 года, захоронили в четверг на окраине Луганска на территории мемориального комплекса, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы предали земле останки 63 человек. Для нас они, конечно, же легли не в землю, а ушли на небеса… Шестьдесят останков – наши военнослужащие, трое – мирные жители города Попасная", - заявила советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.
Военный комиссар ЛНР Андрей Губанов сообщил, что останки были эвакуированы из мест, где шли бои за территорию ЛНР, в том числе из Попасной, Рубежного и Лисичанска, работа по их идентификации продолжается.
"Следственным комитетом проводится служебное расследование по установлению этих лиц", – сказал он журналистам.
Захоронение прошло на территории мемориального комплекса "Не забудем, не простим" с соблюдением всех воинских почестей.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на церемонии перезахоронения останков погибших бойцов на мемориальном комплексе "Не забудем! Не простим!" в Луганске
Священнослужитель на церемонии перезахоронения останков погибших бойцов на мемориальном комплексе "Не забудем! Не простим!" в Луганске