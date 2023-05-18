https://ria.ru/20230518/shor-1872601486.html

Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор"

Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 18.05.2023

Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор"

Возможный запрет Конституционным судом Молдавии оппозиционной партии "Шор" - беспредел, который создаст опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:34

2023-05-18T12:34

2023-05-18T15:01

в мире

кишинев

молдавия

игорь додон

майя санду

илан шор

венецианская комиссия

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Возможный запрет Конституционным судом Молдавии оппозиционной партии "Шор" - беспредел, который создаст опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон. Конституционный суд 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", в среду судьи объявили, что берут перерыв до 12 июня. "У нас не было еще прецедента запрета партии… Это очень опасный прецедент, он может быть в будущем использован против любой партии, включая действующую партию власти. Нынешняя власть показала в последние годы, что она может пойти на любой беспредел. И в этом вопросе я не исключаю, что они могут пойти на беспредел", - заявил Додон. Экс-президент отметил, что Венецианская комиссия рекомендовала в этом вопросе быть очень осторожными, однако он допускает, что к правящей партии "Действие и солидарность" "аппетит приходит во время еды". "Безусловно, опасность висит над всеми. Всех, кто не угоден (президенту - ред.) Майе Санду и партии "Действие и солидарность", с молчаливого согласия западных кураторов либо снимают с выборов, аннулируют выборы, либо ликвидируют партию. Если кто-то думает, что сегодня ликвидируют партию и это хорошо, потому что создает дополнительное электоральные поле для других, то это неправильное рассуждение", - подчеркнул Додон. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872362873.html

https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html

кишинев

молдавия

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в мире, кишинев, молдавия, игорь додон, майя санду, илан шор, венецианская комиссия