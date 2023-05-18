Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор"
Додон назвал возможный запрет в Молдавии партии "Шор" беспределом и прецедентом
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Возможный запрет Конституционным судом Молдавии оппозиционной партии "Шор" - беспредел, который создаст опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон.
Конституционный суд 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", в среду судьи объявили, что берут перерыв до 12 июня.
"У нас не было еще прецедента запрета партии… Это очень опасный прецедент, он может быть в будущем использован против любой партии, включая действующую партию власти. Нынешняя власть показала в последние годы, что она может пойти на любой беспредел. И в этом вопросе я не исключаю, что они могут пойти на беспредел", - заявил Додон.
Экс-президент отметил, что Венецианская комиссия рекомендовала в этом вопросе быть очень осторожными, однако он допускает, что к правящей партии "Действие и солидарность" "аппетит приходит во время еды".
"Безусловно, опасность висит над всеми. Всех, кто не угоден (президенту - ред.) Майе Санду и партии "Действие и солидарность", с молчаливого согласия западных кураторов либо снимают с выборов, аннулируют выборы, либо ликвидируют партию. Если кто-то думает, что сегодня ликвидируют партию и это хорошо, потому что создает дополнительное электоральные поле для других, то это неправильное рассуждение", - подчеркнул Додон.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".