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Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 18.05.2023
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12:34 18.05.2023 (обновлено: 15:01 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/shor-1872601486.html
Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор"
Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 18.05.2023
Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор"
Возможный запрет Конституционным судом Молдавии оппозиционной партии "Шор" - беспредел, который создаст опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:34
2023-05-18T15:01
в мире
кишинев
молдавия
игорь додон
майя санду
илан шор
венецианская комиссия
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Возможный запрет Конституционным судом Молдавии оппозиционной партии "Шор" - беспредел, который создаст опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон. Конституционный суд 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", в среду судьи объявили, что берут перерыв до 12 июня. "У нас не было еще прецедента запрета партии… Это очень опасный прецедент, он может быть в будущем использован против любой партии, включая действующую партию власти. Нынешняя власть показала в последние годы, что она может пойти на любой беспредел. И в этом вопросе я не исключаю, что они могут пойти на беспредел", - заявил Додон. Экс-президент отметил, что Венецианская комиссия рекомендовала в этом вопросе быть очень осторожными, однако он допускает, что к правящей партии "Действие и солидарность" "аппетит приходит во время еды". "Безусловно, опасность висит над всеми. Всех, кто не угоден (президенту - ред.) Майе Санду и партии "Действие и солидарность", с молчаливого согласия западных кураторов либо снимают с выборов, аннулируют выборы, либо ликвидируют партию. Если кто-то думает, что сегодня ликвидируют партию и это хорошо, потому что создает дополнительное электоральные поле для других, то это неправильное рассуждение", - подчеркнул Додон. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872362873.html
https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html
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в мире, кишинев, молдавия, игорь додон, майя санду, илан шор, венецианская комиссия
В мире, Кишинев, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Илан Шор, Венецианская комиссия
Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор"

Додон назвал возможный запрет в Молдавии партии "Шор" беспределом и прецедентом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Возможный запрет Конституционным судом Молдавии оппозиционной партии "Шор" - беспредел, который создаст опасный прецедент, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон.
Конституционный суд 10 мая приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор", в среду судьи объявили, что берут перерыв до 12 июня.
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"У нас не было еще прецедента запрета партии… Это очень опасный прецедент, он может быть в будущем использован против любой партии, включая действующую партию власти. Нынешняя власть показала в последние годы, что она может пойти на любой беспредел. И в этом вопросе я не исключаю, что они могут пойти на беспредел", - заявил Додон.
Экс-президент отметил, что Венецианская комиссия рекомендовала в этом вопросе быть очень осторожными, однако он допускает, что к правящей партии "Действие и солидарность" "аппетит приходит во время еды".
"Безусловно, опасность висит над всеми. Всех, кто не угоден (президенту - ред.) Майе Санду и партии "Действие и солидарность", с молчаливого согласия западных кураторов либо снимают с выборов, аннулируют выборы, либо ликвидируют партию. Если кто-то думает, что сегодня ликвидируют партию и это хорошо, потому что создает дополнительное электоральные поле для других, то это неправильное рассуждение", - подчеркнул Додон.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Читайте полный текст интервью >>>
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии
16 мая, 12:23
 
В миреКишиневМолдавияИгорь ДодонМайя СандуИлан ШорВенецианская комиссия
 
 
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