Рейтинг@Mail.ru
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/rosgvardeytsy-1872777614.html
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2023
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T22:36
2023-05-18T22:36
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815212766_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d8c11dae5706f301c71dbd659b5fcbc4.jpg
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. "При выполнении задач на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии обратили внимание на выбоину, накрытую шифером. С соблюдением всех мер безопасности группа разминирования Росгвардии обследовала подозрительный предмет. Под шифером находилось самодельное взрывное устройство нажимного действия, начиненное тротиловыми шашками общим весом до одного килограмма", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сотрудники Росгвардии разминировали опасный предмет.
https://ria.ru/20230512/krym-1871225129.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815212766_60:0:2672:1959_1920x0_80_0_0_3b742cdbb7ab1f56728a6acf7ea3bcdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Луганская Народная Республика
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР

© РИА НовостиВоеннослужащие Росгвардии
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости
Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства.
"При выполнении задач на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии обратили внимание на выбоину, накрытую шифером. С соблюдением всех мер безопасности группа разминирования Росгвардии обследовала подозрительный предмет. Под шифером находилось самодельное взрывное устройство нажимного действия, начиненное тротиловыми шашками общим весом до одного килограмма", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сотрудники Росгвардии разминировали опасный предмет.
Строительство соборной мечети в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Симферополе нашли муляж взрывного устройства
12 мая, 10:50
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Луганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала