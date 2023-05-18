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Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2023
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T22:36
2023-05-18T22:36
2023-05-18T22:36
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. "При выполнении задач на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии обратили внимание на выбоину, накрытую шифером. С соблюдением всех мер безопасности группа разминирования Росгвардии обследовала подозрительный предмет. Под шифером находилось самодельное взрывное устройство нажимного действия, начиненное тротиловыми шашками общим весом до одного килограмма", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сотрудники Росгвардии разминировали опасный предмет.
https://ria.ru/20230512/krym-1871225129.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Луганская Народная Республика
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Росгвардейцы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР