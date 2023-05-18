https://ria.ru/20230518/rosgvardeytsy-1872777614.html

Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР

Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2023

Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР

Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T22:36

2023-05-18T22:36

2023-05-18T22:36

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815212766_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d8c11dae5706f301c71dbd659b5fcbc4.jpg

ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба ведомства. "При выполнении задач на территории Луганской Народной Республики сотрудники Росгвардии обратили внимание на выбоину, накрытую шифером. С соблюдением всех мер безопасности группа разминирования Росгвардии обследовала подозрительный предмет. Под шифером находилось самодельное взрывное устройство нажимного действия, начиненное тротиловыми шашками общим весом до одного килограмма", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сотрудники Росгвардии разминировали опасный предмет.

https://ria.ru/20230512/krym-1871225129.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганская народная республика