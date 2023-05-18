https://ria.ru/20230518/rastrata-1872535027.html
Экс-главе оборонного завода под Новосибирском вынесли приговор за растрату
Экс-главе оборонного завода под Новосибирском вынесли приговор за растрату - РИА Новости, 18.05.2023
Экс-главе оборонного завода под Новосибирском вынесли приговор за растрату
Искитимский районный суд Новосибирской области признал виновным в крупной растрате бывшего гендиректора оборонного АО "Новосибирский завод искусственного... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:39
2023-05-18T07:39
2023-05-18T07:39
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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Искитимский районный суд Новосибирской области признал виновным в крупной растрате бывшего гендиректора оборонного АО "Новосибирский завод искусственного волокна" Рустама Исмайлова и приговорил его к двум годам колонии. В суде пояснили, что уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку разбирательство могло привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, а именно служебной тайны в области обороны. Суд признал Исмайлова виновным в совершении трех эпизодов преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), а также по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации). При этом суд освободил бывшего гендиректора завода от наказания по статье о злоупотреблении полномочиями на основании статьи 80.1 УК РФ (если вследствие изменения обстановки совершенное преступление перестало быть общественно опасным), назначив наказание только за растрату. В настоящее время в суде рассматривается еще одно дело в отношении Рустама Исмаилова – о растрате и мошенничестве. АО "Новосибирский завод искусственного волокна" входит в госкорпорацию "Ростех" в составе концерна "Техмаш".
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происшествия, россия, ростех, техмаш, новосибирская область
Происшествия, Россия, Ростех, Техмаш, Новосибирская область
Экс-главе оборонного завода под Новосибирском вынесли приговор за растрату
Экс-главу оборонного завода под Новосибирском приговорили к двум годам колонии за растрату
НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Искитимский районный суд Новосибирской области признал виновным в крупной растрате бывшего гендиректора оборонного АО "Новосибирский завод искусственного волокна" Рустама Исмайлова и приговорил его к двум годам колонии.
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"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в отношении осужденного изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Исмайлов Р.И. взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении суда.
В суде пояснили, что уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку разбирательство могло привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, а именно служебной тайны в области обороны.
Суд признал Исмайлова виновным в совершении трех эпизодов преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ
(растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), а также по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации).
При этом суд освободил бывшего гендиректора завода от наказания по статье о злоупотреблении полномочиями на основании статьи 80.1 УК РФ (если вследствие изменения обстановки совершенное преступление перестало быть общественно опасным), назначив наказание только за растрату.
В настоящее время в суде рассматривается еще одно дело в отношении Рустама Исмаилова – о растрате и мошенничестве.
АО "Новосибирский завод искусственного волокна" входит в госкорпорацию "Ростех
" в составе концерна "Техмаш
".
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