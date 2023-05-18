https://ria.ru/20230518/rastrata-1872535027.html

Экс-главе оборонного завода под Новосибирском вынесли приговор за растрату

Экс-главе оборонного завода под Новосибирском вынесли приговор за растрату - РИА Новости, 18.05.2023

Экс-главе оборонного завода под Новосибирском вынесли приговор за растрату

Искитимский районный суд Новосибирской области признал виновным в крупной растрате бывшего гендиректора оборонного АО "Новосибирский завод искусственного... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:39

2023-05-18T07:39

2023-05-18T07:39

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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Искитимский районный суд Новосибирской области признал виновным в крупной растрате бывшего гендиректора оборонного АО "Новосибирский завод искусственного волокна" Рустама Исмайлова и приговорил его к двум годам колонии. В суде пояснили, что уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поскольку разбирательство могло привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, а именно служебной тайны в области обороны. Суд признал Исмайлова виновным в совершении трех эпизодов преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), а также по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации). При этом суд освободил бывшего гендиректора завода от наказания по статье о злоупотреблении полномочиями на основании статьи 80.1 УК РФ (если вследствие изменения обстановки совершенное преступление перестало быть общественно опасным), назначив наказание только за растрату. В настоящее время в суде рассматривается еще одно дело в отношении Рустама Исмаилова – о растрате и мошенничестве. АО "Новосибирский завод искусственного волокна" входит в госкорпорацию "Ростех" в составе концерна "Техмаш".

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происшествия, россия, ростех, техмаш, новосибирская область