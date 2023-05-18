https://ria.ru/20230518/pogoda-1872537180.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 18.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Самый теплый день с начала года, до плюс 26 градусов и без осадков ожидается в Москве в четверг, к вечеру по области возможен дождь, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:09

2023-05-18T08:09

2023-05-18T08:09

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самый теплый день с начала года, до плюс 26 градусов и без осадков ожидается в Москве в четверг, к вечеру по области возможен дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг большая часть столичного региона останется под покровительством погожего и по-летнему теплого антициклона. Лишь на юго-западе, западе, северо-западе и севере Подмосковья с приближением холодного атмосферного фронта, небо начнет хмуриться, кое-где прошумят скоротечные дожди", - рассказал Тишковец. Метеоролог отметил, что в Москве малооблачно с постепенным натеканием облаков во второй половине дня, пока без существенных осадков. К вечеру местами по юго-западу, западу, северо-западу и северу области кратковременный дождь. "Температура воздуха днем в мегаполисе составит плюс 24 - плюс 26 градусов по Цельсию. Это будет самый высокий показатель с начала года, по области - плюс 22 - плюс 27 градусов, это климатическая норма июля. Ветер юго-западный, западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец. Он добавил, что сегодня Москва выходит на пик тепла в преддверии грядущего обвала холода.

https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода