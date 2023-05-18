https://ria.ru/20230518/pogoda-1872537180.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 18.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Самый теплый день с начала года, до плюс 26 градусов и без осадков ожидается в Москве в четверг, к вечеру по области возможен дождь, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:09
2023-05-18T08:09
2023-05-18T08:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156283/27/1562832795_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c359c91c377fe07be46e41d6f83d6a5d.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самый теплый день с начала года, до плюс 26 градусов и без осадков ожидается в Москве в четверг, к вечеру по области возможен дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг большая часть столичного региона останется под покровительством погожего и по-летнему теплого антициклона. Лишь на юго-западе, западе, северо-западе и севере Подмосковья с приближением холодного атмосферного фронта, небо начнет хмуриться, кое-где прошумят скоротечные дожди", - рассказал Тишковец. Метеоролог отметил, что в Москве малооблачно с постепенным натеканием облаков во второй половине дня, пока без существенных осадков. К вечеру местами по юго-западу, западу, северо-западу и северу области кратковременный дождь. "Температура воздуха днем в мегаполисе составит плюс 24 - плюс 26 градусов по Цельсию. Это будет самый высокий показатель с начала года, по области - плюс 22 - плюс 27 градусов, это климатическая норма июля. Ветер юго-западный, западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец. Он добавил, что сегодня Москва выходит на пик тепла в преддверии грядущего обвала холода.
https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156283/27/1562832795_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3632f3bac5652167be148f84fb434d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидают до 25 градусов тепла
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самый теплый день с начала года, до плюс 26 градусов и без осадков ожидается в Москве в четверг, к вечеру по области возможен дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг большая часть столичного региона останется под покровительством погожего и по-летнему теплого антициклона. Лишь на юго-западе, западе, северо-западе и севере Подмосковья
с приближением холодного атмосферного фронта, небо начнет хмуриться, кое-где прошумят скоротечные дожди", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что в Москве малооблачно с постепенным натеканием облаков во второй половине дня, пока без существенных осадков. К вечеру местами по юго-западу, западу, северо-западу и северу области кратковременный дождь.
"Температура воздуха днем в мегаполисе составит плюс 24 - плюс 26 градусов по Цельсию. Это будет самый высокий показатель с начала года, по области - плюс 22 - плюс 27 градусов, это климатическая норма июля. Ветер юго-западный, западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что сегодня Москва выходит на пик тепла в преддверии грядущего обвала холода.
В Центре погоды "Фобос" рассказали про белый дождь в Белгороде