https://ria.ru/20230518/perevozki-1872658670.html

Мирсаяпов: Азербайджан готов расширять возможности перевозок с Россией

Мирсаяпов: Азербайджан готов расширять возможности перевозок с Россией - РИА Новости, 18.05.2023

Мирсаяпов: Азербайджан готов расширять возможности перевозок с Россией

Азербайджан готов расширять возможности транспортных перевозок с РФ, заявил в четверг российский торгпред в республике Руслан Мирсаяпов. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:55

2023-05-18T15:55

2023-05-18T15:55

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

азербайджан

россия

руслан мирсаяпов

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Азербайджан готов расширять возможности транспортных перевозок с РФ, заявил в четверг российский торгпред в республике Руслан Мирсаяпов. "Безусловно, стоит отметить, что Азербайджан готов взаимодействовать как в расширении возможностей автотранспортных перевозок, железнодорожных перевозок и, безусловно, Транскаспийский маршрут", - сказал Мирсаяпов на Международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum". Он сообщил, что на следующей неделе планируется рабочий визит руководства российской государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в Азербайджан для взаимодействия с Бакинским судостроительным заводом, каспийским морским пароходством Азербайджана. "На форуме KazanForum завтра будут подписываться рамочные соглашения о взаимодействии между судостроительным предприятием "Ак Барс" и Бакинским судостроительным заводом. То есть мы видим, насколько активно Азербайджан включается в эту повестку", - добавил представитель. Мирсаяпов подчеркнул, что открытие представительства международного интеграционного клуба "Север-Юг" в Баку стало бы "первым и очень значимым шагом" в координации работы сотрудничества с Азербайджаном. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230518/studenty-1872624630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

азербайджан, россия, руслан мирсаяпов, организация исламского сотрудничества