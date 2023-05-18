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Мирсаяпов: Азербайджан готов расширять возможности перевозок с Россией - РИА Новости, 18.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
15:55 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/perevozki-1872658670.html
Мирсаяпов: Азербайджан готов расширять возможности перевозок с Россией
Мирсаяпов: Азербайджан готов расширять возможности перевозок с Россией - РИА Новости, 18.05.2023
Мирсаяпов: Азербайджан готов расширять возможности перевозок с Россией
Азербайджан готов расширять возможности транспортных перевозок с РФ, заявил в четверг российский торгпред в республике Руслан Мирсаяпов. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:55
2023-05-18T15:55
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
азербайджан
россия
руслан мирсаяпов
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Азербайджан готов расширять возможности транспортных перевозок с РФ, заявил в четверг российский торгпред в республике Руслан Мирсаяпов. "Безусловно, стоит отметить, что Азербайджан готов взаимодействовать как в расширении возможностей автотранспортных перевозок, железнодорожных перевозок и, безусловно, Транскаспийский маршрут", - сказал Мирсаяпов на Международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum". Он сообщил, что на следующей неделе планируется рабочий визит руководства российской государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в Азербайджан для взаимодействия с Бакинским судостроительным заводом, каспийским морским пароходством Азербайджана. "На форуме KazanForum завтра будут подписываться рамочные соглашения о взаимодействии между судостроительным предприятием "Ак Барс" и Бакинским судостроительным заводом. То есть мы видим, насколько активно Азербайджан включается в эту повестку", - добавил представитель. Мирсаяпов подчеркнул, что открытие представительства международного интеграционного клуба "Север-Юг" в Баку стало бы "первым и очень значимым шагом" в координации работы сотрудничества с Азербайджаном. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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азербайджан, россия, руслан мирсаяпов, организация исламского сотрудничества
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Азербайджан, Россия, Руслан Мирсаяпов, Организация исламского сотрудничества

Мирсаяпов: Азербайджан готов расширять возможности перевозок с Россией

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика", д.т.н., профессор Алевтина Кириллова и торговый представитель РФ в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов на сессии на XIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Генеральный директор АНО Евразийская Агрологистика, д.т.н., профессор Алевтина Кириллова и торговый представитель РФ в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов на сессии на XIV Международном экономическом форуме Россия - Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АНО "Евразийская Агрологистика", д.т.н., профессор Алевтина Кириллова и торговый представитель РФ в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов на сессии на XIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Азербайджан готов расширять возможности транспортных перевозок с РФ, заявил в четверг российский торгпред в республике Руслан Мирсаяпов.
"Безусловно, стоит отметить, что Азербайджан готов взаимодействовать как в расширении возможностей автотранспортных перевозок, железнодорожных перевозок и, безусловно, Транскаспийский маршрут", - сказал Мирсаяпов на Международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum".
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Он сообщил, что на следующей неделе планируется рабочий визит руководства российской государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в Азербайджан для взаимодействия с Бакинским судостроительным заводом, каспийским морским пароходством Азербайджана.
"На форуме KazanForum завтра будут подписываться рамочные соглашения о взаимодействии между судостроительным предприятием "Ак Барс" и Бакинским судостроительным заводом. То есть мы видим, насколько активно Азербайджан включается в эту повестку", - добавил представитель.
Мирсаяпов подчеркнул, что открытие представительства международного интеграционного клуба "Север-Юг" в Баку стало бы "первым и очень значимым шагом" в координации работы сотрудничества с Азербайджаном.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"АзербайджанРоссияРуслан МирсаяповОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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