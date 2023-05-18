https://ria.ru/20230518/nauka-1872194994.html
Ученые нашли способ правильно выбирать места захоронения углекислого газа
Ученые нашли способ правильно выбирать места захоронения углекислого газа - РИА Новости, 18.05.2023
Ученые нашли способ правильно выбирать места захоронения углекислого газа
Модель оценки пригодности объектов к захоронению в них экологически опасного лишнего углекислого газа предложили ученые Томского политеха. По их словам,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:00
2023-05-18T03:00
2023-05-18T03:00
наука
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университетская наука
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томский политехнический университет
томск
нефть
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Модель оценки пригодности объектов к захоронению в них экологически опасного лишнего углекислого газа предложили ученые Томского политеха. По их словам, разработка учитывает множество разных параметров и имеет высокую точность прогноза. Результаты опубликованы в журнале Expert Systems with Applications.В последние десятилетия с развитием промышленности растут масштабы сжигания углеводородного топлива, что приводит к увеличению выбросов в атмосферу антропогенного углекислого газа (CO2). Интенсивное выделение именно этого газа, по мнению экспертов, является одной из основных причин глобального потепления.Один из наиболее перспективных методов устранения углекислого газа – геологическое захоронение, отметили специалисты вуза. По их словам, существуют два основных подхода к этому процессу: "отработавший" углерод либо используют для увеличения эффективности добычи углеводородов, либо закачивают в глубокозалегающие водоносные пласты.Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили модель оценки эффективности связывания CO2 в той или иной горной породе с учетом большого числа параметров. По их словам, разработка с высокой точностью предсказывает поведение углекислоты в заданных условиях, что позволяет подобрать оптимальные объекты ее захоронения.Новая модель основана на применении методов машинного обучения. Добиться высокой точности прогноза ученым, по их словам, удалось благодаря большому объему обучающей выборки и детальному планированию экспериментов."В качестве исходных данных для обучения было использовано 5450 рядов данных. На основе этого набора модель определяет зависимость между переменными и результатом, а затем учится прогнозировать аналогичные зависимости на новых данных", – объяснил Шадфар Давуди.В дальнейшем ученые планируют улучшить качество прогноза модели за счет оптимизации алгоритма и применения новой методики предобработки исходных данных.Исследование ТПУ проводится при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, томский политехнический университет, томск, нефть
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Томский политехнический университет, Томск, Нефть
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Модель оценки пригодности объектов к захоронению в них экологически опасного лишнего углекислого газа предложили ученые Томского политеха
. По их словам, разработка учитывает множество разных параметров и имеет высокую точность прогноза. Результаты опубликованы в журнале
Expert Systems with Applications.
В последние десятилетия с развитием промышленности растут масштабы сжигания углеводородного топлива, что приводит к увеличению выбросов в атмосферу антропогенного углекислого газа (CO2). Интенсивное выделение именно этого газа, по мнению экспертов, является одной из основных причин глобального потепления.
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Один из наиболее перспективных методов устранения углекислого газа – геологическое захоронение, отметили специалисты вуза. По их словам, существуют два основных подхода к этому процессу: "отработавший" углерод либо используют для увеличения эффективности добычи углеводородов, либо закачивают в глубокозалегающие водоносные пласты.
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили модель оценки эффективности связывания CO2 в той или иной горной породе с учетом большого числа параметров. По их словам, разработка с высокой точностью предсказывает поведение углекислоты в заданных условиях, что позволяет подобрать оптимальные объекты ее захоронения.
«
"Не каждое геологическое формирование может стать надежным хранилищем СО2. В качестве объектов хранения в первую очередь рассматривают глубокозалегающие водоносные горизонты, а также истощенные месторождения нефти и газа", – рассказал автор работы, инженер-исследователь Центра Хериот-Ватт ТПУ Шадфар Давуди.
Новая модель основана на применении методов машинного обучения. Добиться высокой точности прогноза ученым, по их словам, удалось благодаря большому объему обучающей выборки и детальному планированию экспериментов.
"В качестве исходных данных для обучения было использовано 5450 рядов данных. На основе этого набора модель определяет зависимость между переменными и результатом, а затем учится прогнозировать аналогичные зависимости на новых данных", – объяснил Шадфар Давуди.
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В дальнейшем ученые планируют улучшить качество прогноза модели за счет оптимизации алгоритма и применения новой методики предобработки исходных данных.
Исследование ТПУ проводится при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет-2030".