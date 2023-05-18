Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:18 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/krekshino-1872533541.html
Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов
Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов - РИА Новости, 18.05.2023
Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов
В строящемся промышленном технопарке "Крекшино" площадью более 16 тысяч квадратных метров инвестор завершил монтаж фундаментов и ведет работы по устройству... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:18
2023-05-18T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
тинао
владислав овчинский
capital group
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867512504_0:216:3077:1947_1920x0_80_0_0_1cbd1f056ac006843306c683af682bc2.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В строящемся промышленном технопарке "Крекшино" площадью более 16 тысяч квадратных метров инвестор завершил монтаж фундаментов и ведет работы по устройству конструктива здания, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский. Овчинский добавил, что несущие конструкции здания готовы уже на 65%. Установка железобетонных колонн завершена по двум ярусам будущего промпарка и продолжается на третьем. Выполняется устройство металлических конструкций перекрытий, проводятся строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям жизнеобеспечения."Программа МПТ - пример, когда интересы города и бизнеса работают в синергии. Девелоперы получают возможность не только оптимизировать затраты на реализацию новых жилых проектов, но и включают в портфель инвестиционно привлекательный объект коммерческой или социальной недвижимости. Для нас наиболее гибким и перспективным форматом такого коммерческого объекта в рамках программы МПТ стали промышленные технопарки – здесь существует значительный неудовлетворенный спрос со стороны арендаторов, который только растет, в том числе, за счет активизации производства на фоне импортозамещения", – сказал член правления Capital Group Владимир Галактионов, уточнив, что окончание полного комплекса строительно-монтажных работ запланировано на конец 2023 года.
https://ria.ru/20230517/moskva-1872322563.html
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867512504_231:124:2795:2047_1920x0_80_0_0_9748229306e3502aad0b840369e2e0e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тинао, владислав овчинский, capital group, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, ТиНАО, Владислав Овчинский, Capital Group, Экономика

Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов

© Фото : пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В строящемся промышленном технопарке "Крекшино" площадью более 16 тысяч квадратных метров инвестор завершил монтаж фундаментов и ведет работы по устройству конструктива здания, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Современный промышленный технопарк в Крекшино (ТиНАО) возводится девелопером Capital Group в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ): здесь появятся 300 рабочих мест. На одной территории смогут разместиться не только производственные линии, но и помещения для лабораторий и исследований, административно-бытовые площади", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский добавил, что несущие конструкции здания готовы уже на 65%. Установка железобетонных колонн завершена по двум ярусам будущего промпарка и продолжается на третьем. Выполняется устройство металлических конструкций перекрытий, проводятся строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям жизнеобеспечения.
"Программа МПТ - пример, когда интересы города и бизнеса работают в синергии. Девелоперы получают возможность не только оптимизировать затраты на реализацию новых жилых проектов, но и включают в портфель инвестиционно привлекательный объект коммерческой или социальной недвижимости. Для нас наиболее гибким и перспективным форматом такого коммерческого объекта в рамках программы МПТ стали промышленные технопарки – здесь существует значительный неудовлетворенный спрос со стороны арендаторов, который только растет, в том числе, за счет активизации производства на фоне импортозамещения", – сказал член правления Capital Group Владимир Галактионов, уточнив, что окончание полного комплекса строительно-монтажных работ запланировано на конец 2023 года.
Кровати с пластиковым ложе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем
Вчера, 11:12
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТиНАОВладислав ОвчинскийCapital GroupЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала