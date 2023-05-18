https://ria.ru/20230518/krekshino-1872533541.html
Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов
Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов - РИА Новости, 18.05.2023
Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов
В строящемся промышленном технопарке "Крекшино" площадью более 16 тысяч квадратных метров инвестор завершил монтаж фундаментов и ведет работы по устройству... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:18
2023-05-18T07:18
2023-05-18T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
тинао
владислав овчинский
capital group
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В строящемся промышленном технопарке "Крекшино" площадью более 16 тысяч квадратных метров инвестор завершил монтаж фундаментов и ведет работы по устройству конструктива здания, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский. Овчинский добавил, что несущие конструкции здания готовы уже на 65%. Установка железобетонных колонн завершена по двум ярусам будущего промпарка и продолжается на третьем. Выполняется устройство металлических конструкций перекрытий, проводятся строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям жизнеобеспечения."Программа МПТ - пример, когда интересы города и бизнеса работают в синергии. Девелоперы получают возможность не только оптимизировать затраты на реализацию новых жилых проектов, но и включают в портфель инвестиционно привлекательный объект коммерческой или социальной недвижимости. Для нас наиболее гибким и перспективным форматом такого коммерческого объекта в рамках программы МПТ стали промышленные технопарки – здесь существует значительный неудовлетворенный спрос со стороны арендаторов, который только растет, в том числе, за счет активизации производства на фоне импортозамещения", – сказал член правления Capital Group Владимир Галактионов, уточнив, что окончание полного комплекса строительно-монтажных работ запланировано на конец 2023 года.
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тинао, владислав овчинский, capital group, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, ТиНАО, Владислав Овчинский, Capital Group, Экономика
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В строящемся промышленном технопарке "Крекшино" площадью более 16 тысяч квадратных метров инвестор завершил монтаж фундаментов и ведет работы по устройству конструктива здания, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Современный промышленный технопарк в Крекшино (ТиНАО) возводится девелопером Capital Group в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ): здесь появятся 300 рабочих мест. На одной территории смогут разместиться не только производственные линии, но и помещения для лабораторий и исследований, административно-бытовые площади", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский добавил, что несущие конструкции здания готовы уже на 65%. Установка железобетонных колонн завершена по двум ярусам будущего промпарка и продолжается на третьем. Выполняется устройство металлических конструкций перекрытий, проводятся строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям жизнеобеспечения.
"Программа МПТ - пример, когда интересы города и бизнеса работают в синергии. Девелоперы получают возможность не только оптимизировать затраты на реализацию новых жилых проектов, но и включают в портфель инвестиционно привлекательный объект коммерческой или социальной недвижимости. Для нас наиболее гибким и перспективным форматом такого коммерческого объекта в рамках программы МПТ стали промышленные технопарки – здесь существует значительный неудовлетворенный спрос со стороны арендаторов, который только растет, в том числе, за счет активизации производства на фоне импортозамещения", – сказал член правления Capital Group Владимир Галактионов, уточнив, что окончание полного комплекса строительно-монтажных работ запланировано на конец 2023 года.
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