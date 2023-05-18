https://ria.ru/20230518/krekshino-1872533541.html

Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов

Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов - РИА Новости, 18.05.2023

Овчинский: в промышленном парке "Крекшино" завершили монтаж фундаментов

В строящемся промышленном технопарке "Крекшино" площадью более 16 тысяч квадратных метров инвестор завершил монтаж фундаментов и ведет работы по устройству... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:18

2023-05-18T07:18

2023-05-18T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

тинао

владислав овчинский

capital group

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В строящемся промышленном технопарке "Крекшино" площадью более 16 тысяч квадратных метров инвестор завершил монтаж фундаментов и ведет работы по устройству конструктива здания, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский. Овчинский добавил, что несущие конструкции здания готовы уже на 65%. Установка железобетонных колонн завершена по двум ярусам будущего промпарка и продолжается на третьем. Выполняется устройство металлических конструкций перекрытий, проводятся строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям жизнеобеспечения."Программа МПТ - пример, когда интересы города и бизнеса работают в синергии. Девелоперы получают возможность не только оптимизировать затраты на реализацию новых жилых проектов, но и включают в портфель инвестиционно привлекательный объект коммерческой или социальной недвижимости. Для нас наиболее гибким и перспективным форматом такого коммерческого объекта в рамках программы МПТ стали промышленные технопарки – здесь существует значительный неудовлетворенный спрос со стороны арендаторов, который только растет, в том числе, за счет активизации производства на фоне импортозамещения", – сказал член правления Capital Group Владимир Галактионов, уточнив, что окончание полного комплекса строительно-монтажных работ запланировано на конец 2023 года.

https://ria.ru/20230517/moskva-1872322563.html

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тинао, владислав овчинский, capital group, экономика