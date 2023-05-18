https://ria.ru/20230518/kredity-1872535209.html
Астана ратифицировала договор об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС
Астана ратифицировала договор об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 18.05.2023
Астана ратифицировала договор об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС
Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о ратификации соглашения о порядке обмена сведениями,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:43
2023-05-18T07:43
2023-05-18T07:43
казахстан
астана
армения
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75aa7b37a34a0b1b35efe28b04dace68.jpg
АСТАНА, 18 мая - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты парламента) Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили закон о ратификации соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает корреспондент РИА Новости. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана 26 апреля принял этот закон. Ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщала, что цель документа - облегчить гражданам и коммерческим компаниям союза доступ к кредитным продуктам на всей территории ЕАЭС и предоставить банкам доступный и объективный инструментарий для справедливой оценки кредитного риска потенциальных заемщиков. После вступления соглашения в силу граждане и компании стран союза получат возможность на равных условиях обращаться за получением банковских кредитов на территории евразийской "пятерки", что придаст дополнительный импульс развитию трансграничного кредитования. Соглашение также даст возможность резидентам государств ЕАЭС получать свой кредитный отчет, находясь в другой стране союза. Механизм взаимодействия между кредитными бюро и полномочия финансовых регуляторов по регулированию и надзору за трансграничным обменом определены в документе. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Закон направляется на подпись главе государства.
https://ria.ru/20230325/eaes-1860549820.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/kredit-1762371579.html
казахстан
астана
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d4c429b9a33cf88d778b51fff7222f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, астана, армения, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Казахстан, Астана, Армения, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Астана ратифицировала договор об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС