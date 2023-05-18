https://ria.ru/20230518/instruktory-1872749207.html

Норвегия удвоит число инструкторов, обучающих украинских военных

Норвегия удвоит число инструкторов, обучающих украинских военных - РИА Новости, 18.05.2023

Норвегия удвоит число инструкторов, обучающих украинских военных

Норвегия намерена с лета увеличить в два раза число инструкторов, обучающих украинских военных, заявил в четверг глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:31

2023-05-18T19:31

2023-05-18T19:31

специальная военная операция на украине

бен уоллес

норвегия

украина

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Норвегия намерена с лета увеличить в два раза число инструкторов, обучающих украинских военных, заявил в четверг глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам. "С лета Норвегия в два раза увеличит число инструкторов в операции Interflex", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Трансляцию вёл телеканал Sky News. В декабре 2022 года правительство Норвегии приняло решение удвоить в 2023 году число инструкторов, которые помогают в подготовке украинских военных, до 150 человек, однако точных дат не называлось.

https://ria.ru/20230518/f-16-1872739018.html

норвегия

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бен уоллес, норвегия, украина