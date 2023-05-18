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Норвегия удвоит число инструкторов, обучающих украинских военных - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:31 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/instruktory-1872749207.html
Норвегия удвоит число инструкторов, обучающих украинских военных
Норвегия удвоит число инструкторов, обучающих украинских военных - РИА Новости, 18.05.2023
Норвегия удвоит число инструкторов, обучающих украинских военных
Норвегия намерена с лета увеличить в два раза число инструкторов, обучающих украинских военных, заявил в четверг глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:31
2023-05-18T19:31
специальная военная операция на украине
бен уоллес
норвегия
украина
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Норвегия намерена с лета увеличить в два раза число инструкторов, обучающих украинских военных, заявил в четверг глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам. "С лета Норвегия в два раза увеличит число инструкторов в операции Interflex", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом. Трансляцию вёл телеканал Sky News. В декабре 2022 года правительство Норвегии приняло решение удвоить в 2023 году число инструкторов, которые помогают в подготовке украинских военных, до 150 человек, однако точных дат не называлось.
https://ria.ru/20230518/f-16-1872739018.html
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бен уоллес, норвегия, украина
Специальная военная операция на Украине, Бен Уоллес, Норвегия, Украина
Норвегия удвоит число инструкторов, обучающих украинских военных

Глава Минобороны Грам: Норвегия удвоит число инструкторов, обучающих украинских военных

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Норвегия намерена с лета увеличить в два раза число инструкторов, обучающих украинских военных, заявил в четверг глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам.
"С лета Норвегия в два раза увеличит число инструкторов в операции Interflex", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
Трансляцию вёл телеканал Sky News.
В декабре 2022 года правительство Норвегии приняло решение удвоить в 2023 году число инструкторов, которые помогают в подготовке украинских военных, до 150 человек, однако точных дат не называлось.
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Специальная военная операция на УкраинеБен УоллесНорвегияУкраина
 
 
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