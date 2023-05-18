Рейтинг@Mail.ru
Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оформление раздела KazanForum
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
15:56 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/gashigullin-1872657816.html
Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT
Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT - РИА Новости, 18.05.2023
Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT
На сегодняшний день существует значительный потенциал как для экспорта российских IT-проектов в Турцию, так и для совместной работы в этой сфере с турецкими... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:56
2023-05-18T15:56
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
турция
анкара (провинция)
организация исламского сотрудничества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872659552_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c53897196b09d07d83c5bc08d19a59ab.jpg
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. На сегодняшний день существует значительный потенциал как для экспорта российских IT-проектов в Турцию, так и для совместной работы в этой сфере с турецкими партнерами, заявил в четверг торговый представитель России в Турции Айдар Гашигуллин. "У нас имеется значительный потенциал как для экспорта в Турцию, так и для создания совместных с турецкой стороной проектов. Для этого, безусловно, требуются системные шаги. И одним из них мы видим учреждение рабочей группы по цифровизации в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии", – заявил Гашигуллин, выступая на панельной сессии Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". В качестве примера шагов России по укреплению сотрудничества с Турцией в сфере IT он отметил назначение торгового атташе в торгпредство России в Анкаре, который будет отвечать именно за данную отрасль. "Мы уверены, что с появлением такого эксперта, который будет отвечать именно за сектор IT, работа в этом направлении пойдет более динамично", - сказал Гашигуллин. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20230518/koridor-1872576337.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872659552_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_f02fcceff03a305caf0660bd7f05ff78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, анкара (провинция), организация исламского сотрудничества
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Турция, Анкара (провинция), Организация исламского сотрудничества

Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТорговый представитель РФ в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин на панельной дискуссии "Экспорт IT-решений в странах ОИC" в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Торговый представитель РФ в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин на панельной дискуссии Экспорт IT-решений в странах ОИC в рамках XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Торговый представитель РФ в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин на панельной дискуссии "Экспорт IT-решений в странах ОИC" в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. На сегодняшний день существует значительный потенциал как для экспорта российских IT-проектов в Турцию, так и для совместной работы в этой сфере с турецкими партнерами, заявил в четверг торговый представитель России в Турции Айдар Гашигуллин.
"У нас имеется значительный потенциал как для экспорта в Турцию, так и для создания совместных с турецкой стороной проектов. Для этого, безусловно, требуются системные шаги. И одним из них мы видим учреждение рабочей группы по цифровизации в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии", – заявил Гашигуллин, выступая на панельной сессии Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
Грузовики - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Хуснуллин: надо изменить требования к перевозкам по коридору "Север - Юг"
Вчера, 11:35
В качестве примера шагов России по укреплению сотрудничества с Турцией в сфере IT он отметил назначение торгового атташе в торгпредство России в Анкаре, который будет отвечать именно за данную отрасль.
"Мы уверены, что с появлением такого эксперта, который будет отвечать именно за сектор IT, работа в этом направлении пойдет более динамично", - сказал Гашигуллин.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияТурцияАнкара (провинция)Организация исламского сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала