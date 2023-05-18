https://ria.ru/20230518/gashigullin-1872657816.html

Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT

Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT - РИА Новости, 18.05.2023

Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT

На сегодняшний день существует значительный потенциал как для экспорта российских IT-проектов в Турцию, так и для совместной работы в этой сфере с турецкими... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:56

2023-05-18T15:56

2023-05-18T15:56

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

турция

анкара (провинция)

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. На сегодняшний день существует значительный потенциал как для экспорта российских IT-проектов в Турцию, так и для совместной работы в этой сфере с турецкими партнерами, заявил в четверг торговый представитель России в Турции Айдар Гашигуллин. "У нас имеется значительный потенциал как для экспорта в Турцию, так и для создания совместных с турецкой стороной проектов. Для этого, безусловно, требуются системные шаги. И одним из них мы видим учреждение рабочей группы по цифровизации в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии", – заявил Гашигуллин, выступая на панельной сессии Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". В качестве примера шагов России по укреплению сотрудничества с Турцией в сфере IT он отметил назначение торгового атташе в торгпредство России в Анкаре, который будет отвечать именно за данную отрасль. "Мы уверены, что с появлением такого эксперта, который будет отвечать именно за сектор IT, работа в этом направлении пойдет более динамично", - сказал Гашигуллин. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20230518/koridor-1872576337.html

россия

турция

анкара (провинция)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, турция, анкара (провинция), организация исламского сотрудничества