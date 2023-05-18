https://ria.ru/20230518/gashigullin-1872657816.html
Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT
Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT - РИА Новости, 18.05.2023
Гашигуллин: существует потенциал для проектов РФ и Турции в сфере IT
На сегодняшний день существует значительный потенциал как для экспорта российских IT-проектов в Турцию, так и для совместной работы в этой сфере с турецкими... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:56
2023-05-18T15:56
2023-05-18T15:56
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
турция
анкара (провинция)
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. На сегодняшний день существует значительный потенциал как для экспорта российских IT-проектов в Турцию, так и для совместной работы в этой сфере с турецкими партнерами, заявил в четверг торговый представитель России в Турции Айдар Гашигуллин. "У нас имеется значительный потенциал как для экспорта в Турцию, так и для создания совместных с турецкой стороной проектов. Для этого, безусловно, требуются системные шаги. И одним из них мы видим учреждение рабочей группы по цифровизации в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии", – заявил Гашигуллин, выступая на панельной сессии Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum". В качестве примера шагов России по укреплению сотрудничества с Турцией в сфере IT он отметил назначение торгового атташе в торгпредство России в Анкаре, который будет отвечать именно за данную отрасль. "Мы уверены, что с появлением такого эксперта, который будет отвечать именно за сектор IT, работа в этом направлении пойдет более динамично", - сказал Гашигуллин. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20230518/koridor-1872576337.html
россия
турция
анкара (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, анкара (провинция), организация исламского сотрудничества
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Турция, Анкара (провинция), Организация исламского сотрудничества
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. На сегодняшний день существует значительный потенциал как для экспорта российских IT-проектов в Турцию, так и для совместной работы в этой сфере с турецкими партнерами, заявил в четверг торговый представитель России в Турции Айдар Гашигуллин.
"У нас имеется значительный потенциал как для экспорта в Турцию, так и для создания совместных с турецкой стороной проектов. Для этого, безусловно, требуются системные шаги. И одним из них мы видим учреждение рабочей группы по цифровизации в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии", – заявил Гашигуллин, выступая на панельной сессии Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
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В качестве примера шагов России по укреплению сотрудничества с Турцией в сфере IT он отметил назначение торгового атташе в торгпредство России в Анкаре
, который будет отвечать именно за данную отрасль.
"Мы уверены, что с появлением такого эксперта, который будет отвечать именно за сектор IT, работа в этом направлении пойдет более динамично", - сказал Гашигуллин.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества
. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.