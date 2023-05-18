https://ria.ru/20230518/dogazifikatsiya-1872598855.html

В Карачаево-Черкесии выполнены почти 85% принятых на догазификацию заявок

В Карачаево-Черкесии выполнены почти 85% принятых на догазификацию заявок - РИА Новости, 18.05.2023

В Карачаево-Черкесии выполнены почти 85% принятых на догазификацию заявок

В Карачаево-Черкесии почти 85% от числа принятых на догазификацию заявок в 95 населенных пунктах республики выполнены, сообщил в социальных сетях глава... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:26

2023-05-18T12:26

2023-05-18T12:26

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

зеленчукский район

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ЧЕРКЕССК, 18 мая – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии почти 85% от числа принятых на догазификацию заявок в 95 населенных пунктах республики выполнены, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.В КЧР в рамках программы социальной газификации принято 3,8 тысячи заявок. Из них газовые сети построены до границ земельных участков 3,2 тысячи домовладений, голубое топливо поступает в 1 651 дом.Темрезов подчеркнул, что работы по строительству газопроводов внутри земельного участка с 2023 года ведутся за счет республиканского бюджета."Сейчас программа соцгазификации активно реализуется в Зеленчукском районе, в двух отдаленных селах завершается строительство распределительных газопроводов, после чего жители смогут подать заявки на подключение своих домовладений без привлечения личных средств", - уточнил глава КЧР.По его словам, до конца года в республике планируется построить еще 46 километров распределительных газопроводов.Он рассказал также, что в КЧР действуют меры поддержки граждан – участников программы соцгазификации. Это субсидирование из республиканского бюджета на строительство газопроводов внутри земельного участка для всех граждан и поддержка малоимущих семей в рамках программы социального контракта на подключение газа внутри дома.Отдельные категории граждан, в том числе и семьи военнослужащих-участников боевых действий, могут рассчитывать на компенсацию затрат - также на газификацию внутри дома.

https://ria.ru/20230511/remont-1870997964.html

зеленчукский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, зеленчукский район