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В Карачаево-Черкесии выполнены почти 85% принятых на догазификацию заявок - РИА Новости, 18.05.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
12:26 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/dogazifikatsiya-1872598855.html
В Карачаево-Черкесии выполнены почти 85% принятых на догазификацию заявок
В Карачаево-Черкесии выполнены почти 85% принятых на догазификацию заявок - РИА Новости, 18.05.2023
В Карачаево-Черкесии выполнены почти 85% принятых на догазификацию заявок
В Карачаево-Черкесии почти 85% от числа принятых на догазификацию заявок в 95 населенных пунктах республики выполнены, сообщил в социальных сетях глава... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:26
2023-05-18T12:26
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
зеленчукский район
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ЧЕРКЕССК, 18 мая – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии почти 85% от числа принятых на догазификацию заявок в 95 населенных пунктах республики выполнены, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.В КЧР в рамках программы социальной газификации принято 3,8 тысячи заявок. Из них газовые сети построены до границ земельных участков 3,2 тысячи домовладений, голубое топливо поступает в 1 651 дом.Темрезов подчеркнул, что работы по строительству газопроводов внутри земельного участка с 2023 года ведутся за счет республиканского бюджета."Сейчас программа соцгазификации активно реализуется в Зеленчукском районе, в двух отдаленных селах завершается строительство распределительных газопроводов, после чего жители смогут подать заявки на подключение своих домовладений без привлечения личных средств", - уточнил глава КЧР.По его словам, до конца года в республике планируется построить еще 46 километров распределительных газопроводов.Он рассказал также, что в КЧР действуют меры поддержки граждан – участников программы соцгазификации. Это субсидирование из республиканского бюджета на строительство газопроводов внутри земельного участка для всех граждан и поддержка малоимущих семей в рамках программы социального контракта на подключение газа внутри дома.Отдельные категории граждан, в том числе и семьи военнослужащих-участников боевых действий, могут рассчитывать на компенсацию затрат - также на газификацию внутри дома.
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рашид темрезов, зеленчукский район
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Зеленчукский район

В Карачаево-Черкесии выполнены почти 85% принятых на догазификацию заявок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Труба газопровода на фасаде здания
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 18 мая – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии почти 85% от числа принятых на догазификацию заявок в 95 населенных пунктах республики выполнены, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
В КЧР в рамках программы социальной газификации принято 3,8 тысячи заявок. Из них газовые сети построены до границ земельных участков 3,2 тысячи домовладений, голубое топливо поступает в 1 651 дом.
Глава КЧР Рашид Темрезов
Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов
11 мая, 12:18
Темрезов подчеркнул, что работы по строительству газопроводов внутри земельного участка с 2023 года ведутся за счет республиканского бюджета.
"Сейчас программа соцгазификации активно реализуется в Зеленчукском районе, в двух отдаленных селах завершается строительство распределительных газопроводов, после чего жители смогут подать заявки на подключение своих домовладений без привлечения личных средств", - уточнил глава КЧР.
По его словам, до конца года в республике планируется построить еще 46 километров распределительных газопроводов.
Он рассказал также, что в КЧР действуют меры поддержки граждан – участников программы соцгазификации. Это субсидирование из республиканского бюджета на строительство газопроводов внутри земельного участка для всех граждан и поддержка малоимущих семей в рамках программы социального контракта на подключение газа внутри дома.
Отдельные категории граждан, в том числе и семьи военнослужащих-участников боевых действий, могут рассчитывать на компенсацию затрат - также на газификацию внутри дома.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЗеленчукский район
 
 
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