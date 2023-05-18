https://ria.ru/20230518/diversanty-1872655037.html

Балицкий заявил, что в Запорожской области активизировались украинские ДРГ

Балицкий заявил, что в Запорожской области активизировались украинские ДРГ - РИА Новости, 18.05.2023

Балицкий заявил, что в Запорожской области активизировались украинские ДРГ

Украинские войска активизировали диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:16

2023-05-18T15:16

2023-05-18T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска активизировали диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "К сожалению, противник активизировался где-то с начала мая. Мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп. Но надо сказать, что качество их стало резко падать", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Врио губернатора пояснил, что раньше диверсионные группы подрывали мосты, взрывали машины, убивали российских граждан, а сейчас эта активность сильно упала. "Не с точки зрения того, что они не пытаются делать, а с точки зрения того, что мы научились этому противостоять", - уточнил Балицкий. По его словам, диверсионная деятельность вряд ли будет сведена к нулю, но "эффективность таких групп гораздо ниже", а попадаются они гораздо чаще.

https://ria.ru/20230515/diversanty-1871794872.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр