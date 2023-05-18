https://ria.ru/20230518/diversanty-1872655037.html
Балицкий заявил, что в Запорожской области активизировались украинские ДРГ
Балицкий заявил, что в Запорожской области активизировались украинские ДРГ - РИА Новости, 18.05.2023
Балицкий заявил, что в Запорожской области активизировались украинские ДРГ
Украинские войска активизировали диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:16
2023-05-18T15:16
2023-05-18T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска активизировали диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "К сожалению, противник активизировался где-то с начала мая. Мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп. Но надо сказать, что качество их стало резко падать", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Врио губернатора пояснил, что раньше диверсионные группы подрывали мосты, взрывали машины, убивали российских граждан, а сейчас эта активность сильно упала. "Не с точки зрения того, что они не пытаются делать, а с точки зрения того, что мы научились этому противостоять", - уточнил Балицкий. По его словам, диверсионная деятельность вряд ли будет сведена к нулю, но "эффективность таких групп гораздо ниже", а попадаются они гораздо чаще.
https://ria.ru/20230515/diversanty-1871794872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий заявил, что в Запорожской области активизировались украинские ДРГ
Балицкий: украинские войска активизировали диверсионную деятельность в Запорожской области
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Украинские войска активизировали диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая, заявил
врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"К сожалению, противник активизировался где-то с начала мая. Мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп. Но надо сказать, что качество их стало резко падать", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Врио губернатора пояснил, что раньше диверсионные группы подрывали мосты, взрывали машины, убивали российских граждан, а сейчас эта активность сильно упала. "Не с точки зрения того, что они не пытаются делать, а с точки зрения того, что мы научились этому противостоять", - уточнил Балицкий.
По его словам, диверсионная деятельность вряд ли будет сведена к нулю, но "эффективность таких групп гораздо ниже", а попадаются они гораздо чаще.
В ДНР держат на контроле работу по выявлению "спящих" диверсантов