https://ria.ru/20230517/zerno-1872504025.html

США хотят большей определенности по перспективам продления зерновой сделки

США хотят большей определенности по перспективам продления зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023

США хотят большей определенности по перспективам продления зерновой сделки

Американская администрация считает, что продление зерновой сделки - это хорошо, однако мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив, заявил советник... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T22:21

2023-05-17T22:21

2023-05-17T22:21

сша

джейк салливан

россия

экономика

зерновая сделка

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американская администрация считает, что продление зерновой сделки - это хорошо, однако мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Да, состоялось продление черноморской зерновой сделки, и это хорошо. К сожалению, Россия даже в момент продления продолжает риторически держать ее в заложниках… намекая, что ее дни сочтены. Мы просто думаем, что мир заслуживает уверенности, что этот коридор для зерновых продолжит функционировать на устойчивой основе", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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сша, джейк салливан, россия, экономика, зерновая сделка, в мире