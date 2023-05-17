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США хотят большей определенности по перспективам продления зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
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22:21 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/zerno-1872504025.html
США хотят большей определенности по перспективам продления зерновой сделки
США хотят большей определенности по перспективам продления зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
США хотят большей определенности по перспективам продления зерновой сделки
Американская администрация считает, что продление зерновой сделки - это хорошо, однако мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив, заявил советник... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:21
2023-05-17T22:21
сша
джейк салливан
россия
экономика
зерновая сделка
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американская администрация считает, что продление зерновой сделки - это хорошо, однако мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Да, состоялось продление черноморской зерновой сделки, и это хорошо. К сожалению, Россия даже в момент продления продолжает риторически держать ее в заложниках… намекая, что ее дни сочтены. Мы просто думаем, что мир заслуживает уверенности, что этот коридор для зерновых продолжит функционировать на устойчивой основе", - сказал он журналистам.
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сша, джейк салливан, россия, экономика, зерновая сделка, в мире
США, Джейк Салливан, Россия, Экономика, Зерновая сделка, В мире
США хотят большей определенности по перспективам продления зерновой сделки

В Белом доме хотят большей определенности по перспективам продления зерновой сделки

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Американская администрация считает, что продление зерновой сделки - это хорошо, однако мир заслуживает определенности по поводу ее перспектив, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Да, состоялось продление черноморской зерновой сделки, и это хорошо. К сожалению, Россия даже в момент продления продолжает риторически держать ее в заложниках… намекая, что ее дни сочтены. Мы просто думаем, что мир заслуживает уверенности, что этот коридор для зерновых продолжит функционировать на устойчивой основе", - сказал он журналистам.
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Вчера, 17:10
 
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