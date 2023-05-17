https://ria.ru/20230517/zakharova-1872299724.html
Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН
Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН - РИА Новости, 17.05.2023
Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН
В Москве считают недопустимой и чудовищной деградацию секретариата ООН, которая проявилась в комментарии официального представителя всемирной организации... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:06
2023-05-17T09:06
2023-05-17T09:06
мария захарова
россия
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве считают недопустимой и чудовищной деградацию секретариата ООН, которая проявилась в комментарии официального представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика, который заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах в отношении россиян. Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". В ответ на просьбу прокомментировать его слова Дюжаррик сказал, что не видел цитату и не может говорить о ее достоверности, но ООН выступает против любых террористических актов. В ответ на это Захарова напомнила, что в любой резолюции ООН или декларации ООН подчеркивается "невозможность оправдания террористических актов ничем". При этом она отметила, что действия Киева сами по себе неприемлемы, но неприемлема и реакция на них официального представителя ООН. "Вопрос в том, что речь идет о недопустимости деградации секретариата ООН, проявления которой мы видим - и они чудовищны. Я не знаю и не представляю себе человека, который мог бы после подобного смотреть людям в глаза", - сказала она в эфире радио Sputnik. "Сослаться на то, что у него (Дюжаррика - ред.) нет опыта - невозможно. Но опции я назвала: первая - это просто непрофессионализм, так бывает: опыт есть, а профессионализма все меньше и меньше. Вторая - аффилированность и проведение только одной точки зрения. Третье - недоработка всего информационного направления в секретариате ООН, который не может организовать нормальный процесс мониторинга и отслеживания информации. Ни одно из вышеперечисленных недопустимо", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230516/terakty-1872252195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, россия, политика
Мария Захарова, Россия, Политика
Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН
Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН после реакции на слова Буданова
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
В Москве считают
недопустимой и чудовищной деградацию секретариата ООН, которая проявилась в комментарии официального представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика, который заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах в отношении россиян.
Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". В ответ на просьбу прокомментировать его слова Дюжаррик сказал, что не видел цитату и не может говорить о ее достоверности, но ООН выступает против любых террористических актов.
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В ответ на это Захарова напомнила, что в любой резолюции ООН или декларации ООН подчеркивается "невозможность оправдания террористических актов ничем". При этом она отметила, что действия Киева сами по себе неприемлемы, но неприемлема и реакция на них официального представителя ООН.
"Вопрос в том, что речь идет о недопустимости деградации секретариата ООН, проявления которой мы видим - и они чудовищны. Я не знаю и не представляю себе человека, который мог бы после подобного смотреть людям в глаза", - сказала она в эфире радио Sputnik.
"Сослаться на то, что у него (Дюжаррика - ред.) нет опыта - невозможно. Но опции я назвала: первая - это просто непрофессионализм, так бывает: опыт есть, а профессионализма все меньше и меньше. Вторая - аффилированность и проведение только одной точки зрения. Третье - недоработка всего информационного направления в секретариате ООН
, который не может организовать нормальный процесс мониторинга и отслеживания информации. Ни одно из вышеперечисленных недопустимо", - заключила Захарова.
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