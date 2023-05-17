https://ria.ru/20230517/zakharova-1872299724.html

Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН

Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН - РИА Новости, 17.05.2023

Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН

В Москве считают недопустимой и чудовищной деградацию секретариата ООН, которая проявилась в комментарии официального представителя всемирной организации... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:06

2023-05-17T09:06

2023-05-17T09:06

мария захарова

россия

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Москве считают недопустимой и чудовищной деградацию секретариата ООН, которая проявилась в комментарии официального представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика, который заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах в отношении россиян. Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". В ответ на просьбу прокомментировать его слова Дюжаррик сказал, что не видел цитату и не может говорить о ее достоверности, но ООН выступает против любых террористических актов. В ответ на это Захарова напомнила, что в любой резолюции ООН или декларации ООН подчеркивается "невозможность оправдания террористических актов ничем". При этом она отметила, что действия Киева сами по себе неприемлемы, но неприемлема и реакция на них официального представителя ООН. "Вопрос в том, что речь идет о недопустимости деградации секретариата ООН, проявления которой мы видим - и они чудовищны. Я не знаю и не представляю себе человека, который мог бы после подобного смотреть людям в глаза", - сказала она в эфире радио Sputnik. "Сослаться на то, что у него (Дюжаррика - ред.) нет опыта - невозможно. Но опции я назвала: первая - это просто непрофессионализм, так бывает: опыт есть, а профессионализма все меньше и меньше. Вторая - аффилированность и проведение только одной точки зрения. Третье - недоработка всего информационного направления в секретариате ООН, который не может организовать нормальный процесс мониторинга и отслеживания информации. Ни одно из вышеперечисленных недопустимо", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230516/terakty-1872252195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, россия, политика