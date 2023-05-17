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В ФНС заявили о сюрпризах в поведении дружественных стран - РИА Новости, 17.05.2023
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18:51 17.05.2023 (обновлено: 19:31 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/syurprizy-1872474770.html
В ФНС заявили о сюрпризах в поведении дружественных стран
В ФНС заявили о сюрпризах в поведении дружественных стран - РИА Новости, 17.05.2023
В ФНС заявили о сюрпризах в поведении дружественных стран
Обмен налоговой информацией между Россией и другими странами сопровождается "сюрпризами", когда поведение государств не зависит от их статуса "дружественных"... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:51
2023-05-17T19:31
политика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Обмен налоговой информацией между Россией и другими странами сопровождается "сюрпризами", когда поведение государств не зависит от их статуса "дружественных" или "недружественных", заявила начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет, ее цитирует РБК.Представитель ФНС допустила, что некоторые государства опасаются вторичных санкций Запада, поэтому не идут на контакт. При этом Кадет не уточнила, о каких международных партнерах России идет речь.
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политика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Политика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В ФНС заявили о сюрпризах в поведении дружественных стран

В ФНС рассказали о сложностях при обмене налоговой информацией с рядом дружественных стран

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Обмен налоговой информацией между Россией и другими странами сопровождается "сюрпризами", когда поведение государств не зависит от их статуса "дружественных" или "недружественных", заявила начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет, ее цитирует РБК.
«
"Есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали. <…> Но есть и сюрпризы, откровенно говоря: если вы возьмете перечень недружественных стран и решите, что со всеми ними нет обмена, то нет, это не так", — рассказала она.
Представитель ФНС допустила, что некоторые государства опасаются вторичных санкций Запада, поэтому не идут на контакт. При этом Кадет не уточнила, о каких международных партнерах России идет речь.
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ПолитикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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