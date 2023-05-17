В ФНС заявили о сюрпризах в поведении дружественных стран
В ФНС рассказали о сложностях при обмене налоговой информацией с рядом дружественных стран
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Обмен налоговой информацией между Россией и другими странами сопровождается "сюрпризами", когда поведение государств не зависит от их статуса "дружественных" или "недружественных", заявила начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет, ее цитирует РБК.
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"Есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали. <…> Но есть и сюрпризы, откровенно говоря: если вы возьмете перечень недружественных стран и решите, что со всеми ними нет обмена, то нет, это не так", — рассказала она.
Представитель ФНС допустила, что некоторые государства опасаются вторичных санкций Запада, поэтому не идут на контакт. При этом Кадет не уточнила, о каких международных партнерах России идет речь.