https://ria.ru/20230517/syurprizy-1872474770.html

В ФНС заявили о сюрпризах в поведении дружественных стран

В ФНС заявили о сюрпризах в поведении дружественных стран - РИА Новости, 17.05.2023

В ФНС заявили о сюрпризах в поведении дружественных стран

Обмен налоговой информацией между Россией и другими странами сопровождается "сюрпризами", когда поведение государств не зависит от их статуса "дружественных"... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:51

2023-05-17T18:51

2023-05-17T19:31

политика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Обмен налоговой информацией между Россией и другими странами сопровождается "сюрпризами", когда поведение государств не зависит от их статуса "дружественных" или "недружественных", заявила начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет, ее цитирует РБК.Представитель ФНС допустила, что некоторые государства опасаются вторичных санкций Запада, поэтому не идут на контакт. При этом Кадет не уточнила, о каких международных партнерах России идет речь.

https://ria.ru/20230506/vzlom-1870175033.html

россия

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)