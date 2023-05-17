https://ria.ru/20230517/svo-1872473727.html
В России предложили создать реестр ущерба, нанесенного последствиями СВО
В России предложили создать реестр ущерба, нанесенного последствиями СВО - РИА Новости, 17.05.2023
В России предложили создать реестр ущерба, нанесенного последствиями СВО
России следует составить реестр ущерба, нанесенного ей западными санкциями, а также последствиями спецоперации и подрыва "Северных потоков", написал вице-спикер РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:45
2023-05-17T18:45
2023-05-17T18:45
россия
константин косачев
евросоюз
совет федерации рф
совет европы
европа
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601501743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78badd274504c8ae3a6896ca55cdcef2.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. России следует составить реестр ущерба, нанесенного ей западными санкциями, а также последствиями спецоперации и подрыва "Северных потоков", написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в телеграм-канале. Он сообщил, что на саммите Совета Европы в Исландии объявлено о создании "международного реестра убытков", причиненных Украине с начала СВО. По его словам, евродепутаты планируют запустить "механизм репараций и компенсации со стороны России", для чего будут использовать активы, конфискованные у находящихся под санкциями Евросоюза физических и юридических лиц, и тех, кто нарушает санкции ЕС. "Если переводить с европейского на человеческий, это означает: мы хотим украсть деньги, которые вы доверили нашим банкам и ценным бумагам, чтобы отдать их другому государству. А еще обворуем чужие компании, не подчиняющиеся правилам, которые мы сами для себя придумали в одностороннем порядке", – отметил он. По его словам, основной пакет санкций был введен в связи с катастрофой малайзийского самолета в июле 2014 года, после чего удалось убедить Европу и конкретно занимавшую тогда пост канцлера ФРГ Ангелу Меркель к присоединению к жестким санкциям США. "Не буду претендовать на знание точного размера причиненных России, ее компаниям и физическим лицам убытков, но, видимо, уже пора составлять такой реестр. Включая снижение ВВП, недополученную прибыль, проценты с замороженных средств, потери от искусственного снижения инвестиционных рейтингов России, от невыполненных контрактов. Сюда же включим потери от строительства, замораживания и подрыва труб "Северного потока", – написал политик. По его словам, также обязательно нужно вписать "физический и моральный ущерб крымчанам только за то, что они имели смелость следовать ценностям и свободам Европы и проголосовать за независимость". "И многое, многое другое. В конце концов, и за последствия СВО, которой точно могло не быть, если бы Минские соглашения были выполнены, если бы была реакция Запада на российские предложения по гарантиям безопасности. В конце концов, если бы Европа просто бы обратила внимания на права человека на востоке Украины после госпереворота 2014 года", – считает Косачев. При этом, по его словам, ссылки в оправдание ущерба России и другим странам на некие акты самого ЕС или США о санкциях не могут признаваться легитимными. "Это внутренние решения, и вы можете распространять их на себя и свои компании, раз уж они согласны терпеть этот правовой произвол. Но распространять их на Россию или третьи страны – это уже просто полный беспредел, который вы и называете "порядком, основанным на правилах. Выходит, правила "рисуем" мы, собственными внутренними актами, но подчиняться им почему-то должен весь мир", – отметил Косачев.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230517/kallas-1872313182.html
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871860263.html
https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872209101.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601501743_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5acd9a309ae29816bdc8537e66cc19e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин косачев, евросоюз, совет федерации рф, совет европы, европа, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Константин Косачев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Совет Европы, Европа, Украина, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости.
России следует составить реестр ущерба, нанесенного ей западными санкциями, а также последствиями спецоперации и подрыва "Северных потоков", написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в телеграм-канале
.
Он сообщил, что на саммите Совета Европы
в Исландии
объявлено о создании "международного реестра убытков", причиненных Украине
с начала СВО. По его словам, евродепутаты планируют запустить "механизм репараций и компенсации со стороны России", для чего будут использовать активы, конфискованные у находящихся под санкциями Евросоюза физических и юридических лиц, и тех, кто нарушает санкции ЕС
.
Премьер Эстонии обвинила компании в тайных соглашениях с Россией
"Если переводить с европейского на человеческий, это означает: мы хотим украсть деньги, которые вы доверили нашим банкам и ценным бумагам, чтобы отдать их другому государству. А еще обворуем чужие компании, не подчиняющиеся правилам, которые мы сами для себя придумали в одностороннем порядке", – отметил он.
«
"Хотите по гамбургскому счету? Давайте говорить об ущербе из-за нелегитимных действий. Начнем с санкций. Много лет России наносили целенаправленный ущерб из-за "невыполнения Минских соглашений". Теперь мы знаем со слов авторитетных свидетелей, что причина их невыполнения – отказ украинской стороны при полной поддержке стран Запада", – добавил Косачев.
По его словам, основной пакет санкций был введен в связи с катастрофой малайзийского самолета в июле 2014 года, после чего удалось убедить Европу
и конкретно занимавшую тогда пост канцлера ФРГ Ангелу Меркель
к присоединению к жестким санкциям США
.
«
"И это произошло до окончания даже того откровенно недобросовестного следствия по авиакатастрофе, основным поставщиком "фактов" для которого стала связанная с британскими спецслужбами "независимая" контора "Беллингкэт"*, по странному стечению обстоятельств возникшая… за пару дней до падения Боинга", – подчеркнул сенатор.
"Не буду претендовать на знание точного размера причиненных России, ее компаниям и физическим лицам убытков, но, видимо, уже пора составлять такой реестр. Включая снижение ВВП, недополученную прибыль, проценты с замороженных средств, потери от искусственного снижения инвестиционных рейтингов России, от невыполненных контрактов. Сюда же включим потери от строительства, замораживания и подрыва труб "Северного потока", – написал политик.
По его словам, также обязательно нужно вписать "физический и моральный ущерб крымчанам только за то, что они имели смелость следовать ценностям и свободам Европы и проголосовать за независимость".
Глава ЕК рассказала об ограничениях в рамках новых санкций против России
"И многое, многое другое. В конце концов, и за последствия СВО, которой точно могло не быть, если бы Минские соглашения были выполнены, если бы была реакция Запада на российские предложения по гарантиям безопасности. В конце концов, если бы Европа просто бы обратила внимания на права человека на востоке Украины после госпереворота 2014 года", – считает Косачев.
При этом, по его словам, ссылки в оправдание ущерба России и другим странам на некие акты самого ЕС или США о санкциях не могут признаваться легитимными.
"Это внутренние решения, и вы можете распространять их на себя и свои компании, раз уж они согласны терпеть этот правовой произвол. Но распространять их на Россию или третьи страны – это уже просто полный беспредел, который вы и называете "порядком, основанным на правилах. Выходит, правила "рисуем" мы, собственными внутренними актами, но подчиняться им почему-то должен весь мир", – отметил Косачев.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Санкции против России могут привести к массовым увольнениям в Норвегии