https://ria.ru/20230517/svo-1872473727.html

В России предложили создать реестр ущерба, нанесенного последствиями СВО

В России предложили создать реестр ущерба, нанесенного последствиями СВО - РИА Новости, 17.05.2023

В России предложили создать реестр ущерба, нанесенного последствиями СВО

России следует составить реестр ущерба, нанесенного ей западными санкциями, а также последствиями спецоперации и подрыва "Северных потоков", написал вице-спикер РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:45

2023-05-17T18:45

2023-05-17T18:45

россия

константин косачев

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. России следует составить реестр ущерба, нанесенного ей западными санкциями, а также последствиями спецоперации и подрыва "Северных потоков", написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в телеграм-канале. Он сообщил, что на саммите Совета Европы в Исландии объявлено о создании "международного реестра убытков", причиненных Украине с начала СВО. По его словам, евродепутаты планируют запустить "механизм репараций и компенсации со стороны России", для чего будут использовать активы, конфискованные у находящихся под санкциями Евросоюза физических и юридических лиц, и тех, кто нарушает санкции ЕС. "Если переводить с европейского на человеческий, это означает: мы хотим украсть деньги, которые вы доверили нашим банкам и ценным бумагам, чтобы отдать их другому государству. А еще обворуем чужие компании, не подчиняющиеся правилам, которые мы сами для себя придумали в одностороннем порядке", – отметил он. По его словам, основной пакет санкций был введен в связи с катастрофой малайзийского самолета в июле 2014 года, после чего удалось убедить Европу и конкретно занимавшую тогда пост канцлера ФРГ Ангелу Меркель к присоединению к жестким санкциям США. "Не буду претендовать на знание точного размера причиненных России, ее компаниям и физическим лицам убытков, но, видимо, уже пора составлять такой реестр. Включая снижение ВВП, недополученную прибыль, проценты с замороженных средств, потери от искусственного снижения инвестиционных рейтингов России, от невыполненных контрактов. Сюда же включим потери от строительства, замораживания и подрыва труб "Северного потока", – написал политик. По его словам, также обязательно нужно вписать "физический и моральный ущерб крымчанам только за то, что они имели смелость следовать ценностям и свободам Европы и проголосовать за независимость". "И многое, многое другое. В конце концов, и за последствия СВО, которой точно могло не быть, если бы Минские соглашения были выполнены, если бы была реакция Запада на российские предложения по гарантиям безопасности. В конце концов, если бы Европа просто бы обратила внимания на права человека на востоке Украины после госпереворота 2014 года", – считает Косачев. При этом, по его словам, ссылки в оправдание ущерба России и другим странам на некие акты самого ЕС или США о санкциях не могут признаваться легитимными. "Это внутренние решения, и вы можете распространять их на себя и свои компании, раз уж они согласны терпеть этот правовой произвол. Но распространять их на Россию или третьи страны – это уже просто полный беспредел, который вы и называете "порядком, основанным на правилах. Выходит, правила "рисуем" мы, собственными внутренними актами, но подчиняться им почему-то должен весь мир", – отметил Косачев.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230517/kallas-1872313182.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871860263.html

https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872209101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, константин косачев, евросоюз, совет федерации рф, совет европы, европа, украина, в мире, санкции, санкции в отношении россии